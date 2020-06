Prezydent ujawnia szczegóły "bonu turystycznego". Wiemy, do kiedy będzie ważny

- Bon turystyczny będzie skierowany do rodzin wychowujących dzieci. Ten bon to 500 złotych na każde dziecko - mówił prezydent Andrzej Duda podczas konferencji prasowej w Ustce.

Zdaniem głowy państwa "bon turystyczny" będzie można uzyskać drogą cyfrową, po zarejestrowaniu na specjalnej platformie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a termin na jego wydanie będzie stosunkowo długi. - Pani premier Emilewicz była pytana dzisiaj rano w jednej z audycji i podawała informacje, ale podam więcej szczegółów. (...) Uspokajam wszystkich: bon będzie miał długi termin realizacji, będzie mógł być zrealizowany do końca 2021 roku - zapewnił Andrzej Duda.

Bon turystyczny o wartości 500 zł na dziecko będzie przyznawany niezależnie od poziomu dochodów; skorzysta z niego 6 mln dzieci.

Prezydent nawiązał do porannej rozmowy Emilewicz w "Graffiti" na antenie Polsat News. Minister rozwoju ujawniła w poniedziałek rano koszty wprowadzenia bonu turystycznego. Dopytywana przez Piotra Witwickiego, wicepremier oszacowała je na ponad 3 miliardy złotych. - Pan prezydent tę analizę kosztów przygotuje. Znam statystyki, biorąc pod uwagę liczbę dzieci, które otrzymują świadczenie 500+, oznacza to, że budżet tego programu będzie znacznie ponad 3 mld złotych. Pan prezydent nadał temu pomysłowi nowe znaczenie: wspiera nie tylko branżę turystyczną, ale i rodziny - tłumaczyła.

Bon turystyczny do wydania już w najbliższe wakacje

Prezydent zadeklarował również w Ustce, że pieniądze, jakie będą wydawane w ramach tego świadczenia nie będą przyznawane w postaci gotówki, ale specjalnych pakietów, które ZUS wypłaci odpowiednim instytucjom organizującym usługi turystyczne. - Ostatnia informacja: rozmawiałem z panią marszałek Witek, która obiecała mi, że Sejm jeszcze przed tymi wakacjami tę ustawę o bonie turystycznym przyjął - tłumaczył.

- W momencie, w którym państwo zgłosicie się do usługodawcy, czy to rezerwując nocleg, czy wykupując jakąś imprezę turystyczną dla dzieci, obóz, kolonie, inne tego typu przedsięwzięcie, czy rezerwując wakacje w jakimś pensjonacie albo w gospodarstwie agroturystycznym, zgłaszacie państwo właścicielowi czy prowadzącemu fakt, że będziecie korzystali z bonu turystycznego. Będzie należało to zrobić albo przy rezerwacji, albo przy zakwaterowaniu - tłumaczył Andrzej Duda.

Prezydent zaapelował też do Senatu, by ten "nie zwlekał 30 dni", ale podjął nad tą ustawą pracę jak najszybciej. - By te pieniądze jak najszybciej trafiły do naszej branży turystycznej - zaznaczył. Andrzej Duda ocenił, że świadczący usługi turystyczne w całym kraju bardzo czekają na pieniądze, które mogliby otrzymać od rodzin. Wyraził nadzieję, że bon turystyczny pomoże tej branży.

