Odliczanie do wyborów. Szef PKW przypomina o ważnych terminach

- Czasu na przygotowanie wyborów jest znacznie mniej. Zwykle są to trzy miesiące od daty zarządzenia wyborów do terminu głosowania. Teraz było to 25 dni - powiedział Polsat News przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Przypomniał również najważniejsze terminy dotyczące wyborów na prezydenta.