Lis z głową w feldze. Pomogli strażacy

Strażacy z Knightswood Community Fire Station w szkockim Glasgow wyruszyli w weekend w nietypową interwencję. Okazało się, że pomocy potrzebuje lis. Jego głowa utknęła w metalowej feldze. Zwierzę nie było w stanie uwolnić się samo.



Przy użyciu specjalnego sprzętu do cięcia, akcja zakończyła się szczęśliwie.

"Lis, beż żadnych obrażeń, został uwolniony i uciekł cieszyć się resztą nocy" - napisano na Twitterze Knightswood Community Fire Station.

Fox club released using cutting equipment without any visible injury and ran off to enjoy the rest of the night!! Well done #amberwatch #notjustfires @scotfire_glasgo @fire_scot @ClanLukas pic.twitter.com/zItEJHF60l