Ludzie w domach, dzikie zwierzęta wychodzą na ulice

Portal Tatromaniak.pl udostępnił na swoim profilu facebookowym zdjęcie kilku saren przechadzających się po Zakopanem. Ulice, zapełnione dotąd przez przechodniów i ruch samochodowy są teraz całkowicie opustoszałe. Zwierzęta nie są niepokojone przez nikogo, przechodzą wężykiem przez przejście dla pieszych.

"Ten moment, kiedy na ulicach Zakopanego jest więcej łani niż samochodów" - skomentowali administratorzy strony.

Wzruszenie internautów

Post zyskał kilkanaście tysiący polubień a udostępniło go 1,5 użytkowników. Internauci byli poruszeni tym niecodziennym widokiem.

"Świetny przykład tego jak natura odbiera to, co do niej należy. Niewiarygodne jest to, jak szybko po zniknięciu ludzi to się dzieje" - napisał jeden z internautów

"Cudownie. Co musiało się stać, żeby one poczuły się znowu jak w domu..." - zastanawiała się inna z użytkowniczek Facebooka.

"Wystarczył tydzień zamknięcia ludzi w domu, by natura zaczęła się odradzać. W Chinach od lat nie było tak czystego powietrza, w Wenecji delfiny w kanałach, a w Tatrach jelonki ... daje do myślenia" - napisała kolejna z internautek.

