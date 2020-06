Nowy most na Wiśle. Inaugracja z udziałem prezydenta

Nowy most na Wiśle pobudzi rozwój gospodarczy okolicy - mówił prezydent Andrzej Duda w niedzielę w Wilczkowicach Górnych na Mazowszu podczas spotkania z mieszkańcami dot. budowy nowego mostu.

Prezydent zwrócił uwagę, że most powstanie w ramach rządowego programu "Mosty dla Regionów". Podkreślał, że budowa ta jest bardzo istotna, gdyż na odcinku o długości ponad 70 km nie ma innego mostu, tylko przeprawa promowa.

Jak mówił Andrzej Duda, inwestycja powstanie w miejscu, gdzie latem 1939 r. otwarto most maciejowicki, zniszczony na początku drugiej wojny światowej i nieodbudowany przez 81 lat. Wskazał, że tamten most budowano z myślą o wojnie, natomiast ta budowa ma poprawić sytuację gospodarczą okolicy.

-Dzisiaj mamy zupełnie inny cel - (...) finansowy. W prosty sposób ten most przelicza się na pieniądze. Na pieniądze, które będą płynęły tutaj do kieszeni mieszkańców regionu, samorządów, z przyszłych inwestycji, które tutaj będą, z rozwoju gospodarczego, z tego że będzie łatwiej o miejsca pracy po obu stronach Wisły - podkreślił prezydent.

Na realizację programu "Mosty Dla Regionów" rząd przeznaczył z budżetu państwa około 2,3 mld zł.

Wczoraj, podczas wizyty w Stalowej Woli prezydent zapowiedział, że każde dziecko otrzyma na potrzeby wypoczynku 500 złotych. Świadczenie zastąpi zapowiadany wcześniej bon turystyczny w wysokości 1000 zł dla osób zatrudnionych na umowę o pracę. Głównym celem programu ma być wsparcie polskiej branży turystycznej.

Prezydent na spotkaniu z mieszkańcami powiedział, że przybył do Stalowej Woli jako kandydat na prezydenta. "Prosząc was pokornie o wsparcie i o głosy, nie tyle dla siebie, ile dla tego, żeby Polska dalej mogła się rozwijać, żeby dalej mogła podążać dobrą drogą" - zwracał się do mieszkańców Duda.

- Kandyduję po to, żeby nikt nas o pięć lat nie cofnął, kandyduję po to, żeby nie przyszedł ktoś, kto zaburzy rozwój, kto będzie generował awantury i kłótnie, kto zamiast budować będzie się bił albo walczył jak zapowiadają co poniektórzy - powiedział prezydent.

