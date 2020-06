Rafał Trzaskowski zebrał wymaganą liczbę podpisów

Rafał Trzaskowski potrzebował 100 tys. podpisów pod swoją kandydaturą. Jak poinformował w niedzielę rano poseł KO Cezary Tomczyk, sztabowcom udało się ich zebrać 120 tys. 128. "Musimy zbierać dalej! Kto wie, co ta władza będzie chciała zrobić" - napisał.

Prezydent Warszawy, kandydat KO na prezydenta RP Rafał Trzaskowski złożył w czwartek w Państwowej Komisji Wyborczej wniosek o rejestrację swojego komitetu wyborczego. Zbiórka podpisów pod kandydaturą Trzaskowskiego rozpoczęła się w środę po południu, tuż po tym, jak marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła termin wyborów – 28 czerwca.

ZOBACZ: Hołownia zainaugurował swoją kampanię. Pokazał "Belweder na kółkach"

Do rejestracji komitetu wyborczego kandydata na prezydenta potrzebne jest tysiąc podpisów poparcia, do rejestracji kandydata – 100 tys., które muszą zostać zebrane do 10 czerwca.

"Mamy już 120 128 podpisów. Stan na 8:00. Musimy zbierać dalej! Kto wie co ta władza będzie chciała zrobić" - przekazał w niedzielę rnao Cezary Tomczyk (KO).

Mamy już120.128 podpisów. Stan na 8.00. Musimy zbierać dalej! Kto wie co ta władza będzie chciała zrobić. @trzaskowski_ Dziękujemy za każdy podpis. pic.twitter.com/9BhyRSRjua — Cezary Tomczyk (@CTomczyk) June 7, 2020

WIDEO - Prognoza pogody, 7 czerwca - rano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/ polsatnews.pl