Pomnik Tadeusza Kościuszki w Warszawie znowu został zdewastowany

- Pomnik Tadeusza Kościuszki w Warszawie znów został zniszczony; dzisiaj w nocy już drugi raz pomalowali go nieznani sprawcy – poinformowała w niedzielę rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka.

- W nocy ktoś pomalował go ciemną farbą – powiedziała Gałecka. Na monumencie, który stoi przy Placu Żelaznej Bramy w stolicy, w tym samym, co poprzednio miejscu pojawił się napis namalowany sprayem "Black Lives Matter. Still".

- Faktycznie otrzymaliśmy takie zgłoszenie. Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza, jak również jest analizowany monitoring – poinformował Rafał Rutkowski z Komendy Stołecznej Policji.

Pomnik Tadeusza Kościuszko został już raz zniszczony na początku czerwca, o czym jako pierwszy poinformował Polsat News. Wówczas nieznani sprawy, także namalowali na nim napis sprayem "Black Lives Matter". Warszawski ratusz złożył zawiadomienie na policję w tej kwestii. - Przyjęliśmy je i prowadzimy czynności w tej sprawie – informowała KSP.

Dziś w nocy zdewastowano warszawski pomnik Kościuszki. Napis nawiązuje do dramatycznych wydarzeń w #USA, a stołeczny monument jest wierną repliką tego, który stoi nieopodal @WhiteHouse w Waszyngtonie. Więcej na portalu @PolsatNewsPL i na naszej antenie. #MuremZaKościuszką pic.twitter.com/R8YND9CASA — Dawid Styś (@DawidStys) June 3, 2020

Warszawski pomnik jest kopią pomnika Tadeusza Kościuszki stojącego w Waszyngtonie. Pomnik w USA został zdewastowany w poniedziałek podczas zamieszek, które wybuchły po zabójstwie czarnoskórego George'a Floyda. Mężczyzna zmarł w trakcie zatrzymania przez policjanta, który klęczał kilka minut na jego szyi.

W odpowiedzi na zdewastowanie pomnika, Polsat News ruszył z akcją #MuremZaKościuszką.

zdr/ PAP, polsatnews.pl