Zniszczony pomnik Kościuszki w Warszawie

"Black Lives Matter" - taki napis zrobiony czarnym sprayem pojawił się we wtorek w nocy na cokole pomnika Tadeusza Kościuszki w Warszawie. To nawiązanie do protestów w USA po zabójstwie przez policjanta czarnoskórego George'a Floyda.

Pomnik Tadeusza Kościuszki stoi w Warszawie przy Placu Żelaznej Bramy. To kopia pomnika z Waszyngtonu.

- Oficjalnego zgłoszenia jeszcze nie mamy, ale na miejsce wysłaliśmy technika kryminalistyki oraz szukamy w pobliżu kamer, żeby zabezpieczyć ewentualne nagrania. Jeśli zgłoszenie się pojawi, będziemy mieć już zebrany materiał - powiedział polsatnews.pl nadkom. Robert Szumiata, oficer Prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I.

Dziś w nocy zdewastowano warszawski pomnik Kościuszki. Napis nawiązuje do dramatycznych wydarzeń w #USA, a stołeczny monument jest wierną repliką tego, który stoi nieopodal @WhiteHouse w Waszyngtonie. Więcej na portalu @PolsatNewsPL i na naszej antenie. #MuremZaKościuszką pic.twitter.com/R8YND9CASA — Dawid Styś (@DawidStys) June 3, 2020

W nocy z niedzieli na poniedziałek zdewastowano pomnik Tadeusza Kościuszki stojący przed Białym Domem w Waszyngtonie. Cokół pomnika polskiego i amerykańskiego bohatera narodowego zamalowano antyprezydenckimi napisami.

Do sprawy zniszczenia pomnika Kościuszki odniósł się ambasador Polski w USA Piotr Wilczek. "Jestem zniesmaczony i przerażony aktami wandalizmu popełnionymi na posągu Tadeusza Kościuszki w DC, bohatera, który walczył o niepodległość zarówno USA, jak i Polski. Błagam Biały Dom i Agencję ds. konserwacji obiektów kulturalnych lub przyrodniczych, by szybko przywrócić pomnik do pierwotnego stanu" - napisał ambasador.

Do odrestaurowania zdewastowanego w Waszyngtonie pomnika zobowiązała się Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa w Nowym Jorku (PSFCU).

Pomoc w odnowieniu pomnika zadeklarował także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Jako @warszawa deklarujemy pomoc w odnowieniu pomnika Tadeusza Kościuszki oraz współpracę z odpowiednimi władzami w USA w tej kwestii. Rozmawiałem o tym dziś z Ambasador Mosbacher. @USAmbPoland — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) June 1, 2020

W związku ze zniszczeniem pomnika Kościuszki w Waszyngtonie Polsat News ruszył z akcją #MuremzaKościuszką.

Sięgnięcie do życiorysu, testamentu i przesłania Tadeusza Kościuszki, a następnie uhonorowanie go może być jedną z najbardziej odpowiednich reakcji na sytuację, z jaką mamy do czynienia w USA. W naszym kraju Kościuszko jest znany głównie z walki o wolność i niepodległość Polski, ale jego myśl jest o wiele głębsza. Wierzymy, że odkrycie Kościuszki jako reformatora, który widział podobieństwo między losem niewolników w USA z pańszczyźnianymi chłopami na polskich ziemiach i sięgnięcie do jego testamentu (ze sławną i smutną historią o prośbie do Thomasa Jeffersona dotyczącej wykupu niewolników) pozwoli spojrzeć inaczej i na dzisiejsze spory.

I dlatego zachęcamy Państwa do włączenia się do akcji #MuremZaKościuszką. Rozumiemy wysiłki zmierzające do renowacji amerykańskiego pomnika polskiego bohatera, ale jednocześnie namawiamy: oddajmy mu hołd i w naszym kraju oraz innych miejscach na świecie. Znajdujący się w Warszawie (na placu Żelaznej Bramy) monument upamiętniający Kościuszkę jest wierną kopią zniszczonego pomnika z Waszyngtonu. Złożenie kwiatów lub choćby zatrzymanie się przed stołecznym cokołem lub którymkolwiek z wielu pomników Kościuszki w naszym kraju będzie wyrazem dobrej pamięci: nie tylko o samym bohaterze, który zapisał się złotymi zgłoskami na kartach polskiej historii, ale i o jego testamencie, który wciąż w wielu miejscach świata woła o wypełnienie.

Zarzewiem protestów, jakie przechodzą przez USA była śmierć George'a Floyda, 46-letniego Afroamerykanina, który został zabity przez funkcjonariusza policji w Minneapolis. Wielu widzi w tym nie jednostkowy incydent, ale dowód na systemową agresję tamtejszej policji wymierzoną w osoby czarnoskóre.

