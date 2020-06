Chaos w epicentrum epidemii. Koronawirus w woj. śląskim

Wykrytych zakażeń przybywa. Koronawirusa wykryto już u ponad 9 tysięcy mieszkańców województwa śląskiego. Głównymi ogniskami cały czas pozostają kopalnie, ale chorują nie tylko górnicy. Nawet tym, którzy przechodzą Covid19 bezobjawowo, zakażenie zmieniło całe życie.

- Jako pracownik służby zdrowia, sama się zgłosiłam mając objawy zakażenia - mówi "Wydarzeniom" zakażona kobieta. Chce pozostać anonimowa. W domowej izolacji przebywa już od miesiąca. Czeka na swój siódmy test.

- Pierwsze dwa były dodatnie, później wynik z 18 maja zaginął. W międzyczasie słyszałam, że dwa wyniki są ujemne. Później się okazało, że są dodatnie - dodaje.

Objawy ustąpiły, pozostały wątpliwości. - Już powątpiewam, czy to są moje badania, czy nie moje. Nie mam do nich wglądu mimo próśb. Całkowicie jesteśmy pozostawieni sami sobie

Najgorsza jest niepewność i brak jakichkolwiek informacji. - Dziennie wykonywałam z mężem na trzy telefony po kilkaset połączeń. Żeby ktoś w ogóle odebrał. Czasami się udawało, czasami nie - mówi zakażona.

"Jeździmy po wymazy powtórnie, bo próbka została zniszczona"

- "Proszę mi pomóc". Takich SMS-ów mam masę - kolejna rozmówczyni "Wydarzeń" to pielęgniarka w "wymazobusie" na terenie jednego z powiatów w woj. śląskim. To wiadomości od osób, które nie mogą się doczekać na testy.

- Nie wiem na jakiej zasadzie pracuje sanepid i kto pracuje nad wykonaniem list. O jednych się zapomina, a inni są na wymazie z dnia na dzień - mówi.

Takich przypadków jest bardzo dużo. Na listy sanepidu trafiają dzień po dniu, bez wyniku, te same osoby. Jak twierdzi pielęgniarka, zdarza się, że 5-osobowa rodzina ma następnego dnia 5 wymazów. To - według medyków - marnowanie pieniędzy i testów. To jednak nie koniec zastrzeżeń do służb sanitarnych

- Są przypadki, kiedy jeździmy do osób powtórnie, ponieważ ich próbka została zniszczona - mówi pielęgniarka.

Takie przypadki jeszcze w połowie maja potwierdzała ówczesna dyrektor śląskiego sanepidu. Wkrótce straciła pracę.

"Ludzie są zdenerwowani, płaczą"

- Nic dziwnego, że załogi medyczne pozostają osobami pierwszego kontaktu, choć naprawdę niewiele od nich zależy - podkreśla pielęgniarka. - Są zdenerwowani, płaczą często przez telefon, straszne to jest. Żeby oni coś wiedzieli, bo czasem nie znają nawet swoich wyników, bo pani z sanepidu mówi, że oni wcale nie muszą ich znać - mówi o osobach z podejrzeniem zakażenia.

WIDEO: materiał "Wydarzeń"

Po odjęciu ozdrowieńców i osób w szpitalach oraz zmarłych na Covid19 wynika, że w województwie śląskim w izolatoriach i własnych domach przebywa ponad 6 tysięcy zakażonych.

- Ja mam wrażenie, że to takie więzienie. W więzieniu ten osadzony więcej wie niż ci na tych izolacjach i kwarantannach - mówi pielęgniarka.

zdr/ Wydarzenia