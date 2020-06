Wybuch w Warszawie. Przyczyną mogła być eksplozja elektrycznej hulajnogi

W sobotę rano w Warszawie, w mieszkaniu przy ul. Kłobuckiej 18 doszło do wybuchu. Dwoje dzieci i kobieta trafili do szpitala. Jedną z przyczyn wybuchu mogła być eksplozja elektrycznej hulajnogi, która była podłączona do akumulatora. Budynek nie posiadał podłączenia do instalacji gazowej.