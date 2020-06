Morawiecki: w ciągu paru dni otworzymy granicę z Litwą

- W ciągu paru dni otworzymy nawzajem granice z Litwą, a że Litwa ma otwarte granice z Łotwą i Estonią, to z trzema krajami bałtyckimi granice będą otwarte w ciągu najbliższych kilku dni - poinformował w sobotę w RMF FM premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki pytany o otwarcie granic odparł, że rozmawiał na ten temat z premierem Litwy Sauliusem Skvernelisem w piątek.

- Zdecydowaliśmy w ciągu paru dni otworzyć nawzajem granice. Już dzisiaj pracują nasze służby nad wypracowaniem odpowiedniego protokołu, a ponieważ Litwa ma otwarte granice z Łotwą i Estonią, to można powiedzieć, że z naszymi trzema przyjaciółmi bałtyckimi granice będą otwarte w ciągu najbliższych kilku dni - poinformował premier.

- Z pozostałymi krajami UE dyskutujemy na Radzie Europejskiej i być może wprowadzimy taki protokół zielony i pomarańczowy - te kraje, które są uważane za najbardziej bezpieczne i takie, które jeszcze nie są - dodał.

Grupa Wyszehradzka otwiera dla siebie granice

Obywatele Austrii, Czech Słowacji i Węgier mogą od piątku jeździć bez ograniczeń między swoimi krajami – oświadczył szef dyplomacji węgierskiej Peter Szijjarto w nagraniu, zamieszczonym w piątek na swoim profilu na Facebooku. Premier Czech poinformował z kolei, że zdecydował się otworzyć granice z Austrią i Niemcami oraz zezwolić na nieograniczone podróże na Węgry.

- Ustaliliśmy, że dzięki skutecznej obronie przed pandemią od godz. 8 dziś rano umożliwiamy nawzajem swoim obywatelom przebywanie na terytorium innego kraju. Wpuszczamy bez ograniczeń na terytorium Węgier obywateli Austrii, Czech i Słowacji i umożliwiamy Węgrom wyjazd bez ograniczeń do tych krajów – oświadczył Peter Szijjarto.

Kraje: bezpieczne, ryzykowne i niebezpieczne

Swoje granice dla sąsiadów - Austrii, Niemiec i Węgier - otwierają także Czesi. We wtorek otwarto granice ze Słowacją, a pod koniec maja rząd zezwolił, by Czesi, Słowacy i Węgrzy odwiedzali swoje kraje bez konieczności przedstawienia negatywnego wyniku testu na koronawirusa i bez kwarantanny. Warunkiem był powrót do kraju przed upływem 48 godzin.

sgo/PAP