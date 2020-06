Aerosmith nie zagra w lipcu w Krakowie. Koncert przełożono, wiemy, co z biletami

Zespół Aerosmith, grający w charakterystycznym stylu, będącym mieszanką hard rocka i bluesa, miał odbyć swoją europejską trasę z okazji 50-lecia istnienia.

Pierwszy koncert w ramach European Tour miał się odbyć w sobotę 13 czerwca w Mediolanie. Później Aerosmith miał wystąpić w Szwajcarii, Belgii, Czechach, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Austrii, Polsce, Wielkiej Brytanii, Danii i na Węgrzech, aby zakończyć jubileuszową trasę 27 lipca w Niemczech.

Bilety zachowują ważność

Koncerty jednak odwołano. "Uważnie obserwujemy bezprecedensową sytuację i stało się jasne, że z powodu koniecznych środków ostrożności podjętych na całym świecie, koncert nie będzie mógł się odbyć w pierwotnie zaplanowanym terminie. Zachowaj swój bilet, ponieważ będzie ważny na nową datę" - poinformował organizator koncertu w krakowskiej Tauron Arenie Live Nation Polska.

Według informacji organizatora fani amerykańskiej grupy, w składzie: Steven Tyler (wokal), Joe Perry (gitara), Brad Whitford (gitara), Tom Hamilton (bas) i Joey Kramer (perkusja), będą mogli usłyszeć ją za rok - 5 lipca 2021.

Aerosmith to legenda amerykańskiej muzyki, ze sprzedanymi ponad 150 milionami albumów na całym świecie oraz z niezliczoną liczbą nagród. Zespół powstał latem 1970 w Sunapee, w stanie New Hampshire, ale jesienią tego roku przeniósł się do Bostonu w Massachusetts.

W 2001 grupa została wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame.

