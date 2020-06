Otwierają się małe kina. Co z multipleksami?

Zgodnie z rządowym rozporządzeniem ws. warunków wznowienia działalności instytucji kultury od 6 czerwca mogą prowadzić działalność kina. We wtorek Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało na swojej stronie internetowej szczegółowe wytyczne w tej sprawie. Zakładają one m.in. że udział publiczności w seansie jest możliwy pod warunkiem zakrywania ust i nosa oraz udostępnienia przez kino nie więcej niż połowy liczby miejsc na sali. Rzędy mają być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami. Obowiązek utrzymania odstępu nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, a także uczestniczących w pokazie z dzieckiem poniżej 13 roku życia lub osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności bądź orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Ostateczne decyzje w sprawie terminów reaktywacji kin podejmują ich właściciele i organizatorzy.

W Warszawie od soboty można odwiedzać m.in. kino Muranów, które oprócz wielokrotnie nagradzanych produkcji - takich jak "Parasite" Bonga Joon-ho i "Portret kobiety w ogniu" Celine Sciammy - pokaże przedpremierowo "Zdrajcę" Marca Bellocchio. W lipcu natomiast planowany jest przegląd filmów włoskich. - To będzie dość bezpieczne podróżowanie palcem po ekranie. Więcej widzów zostaje w mieście w związku z sytuacją różnoraką, czyli np. pandemią, brakiem środków, z tym, że zamknięte są granice. To oznacza, że pokaz filmu włoskiego przybliża nam nieco możliwość zobaczenia innej części świata bez wyjeżdżania z miasta - mówił w ubiegłym tygodniu kierownik kina Muranów Adam Trzopek.

ZOBACZ: Abp Gądecki przeprowadzi dochodzenie ws. zaniedbań biskupa z filmu Sekielskich

Jak podkreślił, małe kina "nie zabiegają o szaleńcze tłumy, tylko o to, żeby funkcjonować w obiegu kultury". - Chodzi o powrót do pseudonormalności, o to, żeby widz mógł wejść do kina, kiedy ma na to ochotę - na nocny albo poranny seans. Wydaje mi się, że małe, butikowe kina są częścią tkanki miasta, dzielnicy. Dla mieszkańców wyjście do kina to taka sama normalność jak pójście do ulubionego baru - stwierdził Trzopek.

W weekend otworzą się też Luna i Wisła - repertuar dostępny jest na stronach kin. Do powrotu w kolejnym tygodniu przymierza się Amondo. W propozycjach repertuarowych znajdą się m.in. pokazywane w konkursie głównym ubiegłorocznego festiwalu w Cannes "Jezioro dzikich gęsi" Yi-nan Diao oraz film dokumentalny o jodze "Powitanie słońca" Stéphane'a Haskella.

Nowe Horyzonty, Kino Pałacowe, Pionier

Kino w Klubie Żak w Gdańsku, jednym z najstarszych ośrodków kultury w Polsce (placówka powstała w 1957 r. jako Klub Studentów Wybrzeża Żak – red.) ponownie otworzy się 10 czerwca. Zgodnie z wymogami sanitarnymi sala kinowa będzie mogła być wypełniona w jednej trzeciej, co oznacza ponad 40 miejsc.

17 czerwca ponownie otwarte zostanie wrocławskie kino Nowe Horyzonty. Na inaugurację zaplanowano pokaz nagrodzonego Oscarem "Wielkiego piękna" Paolo Sorrentino, połączony ze spotkaniem z prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem. Wydarzenie jest częścią cyklu "Moje filmy", w ramach którego znani wrocławianie opowiadają o swoich ulubionych produkcjach filmowych. Jeszcze tego samego dnia rozpoczną się inne seanse repertuarowe.

Mieszczące się w poznańskim Centrum Kultury Zamek Kino Pałacowe ponowne otwarcie planuje na 19 czerwca. Do tego czasu chce dostosować m.in. salę kinową do wytycznych sanitarnych, aby powrót widzów był jak najbardziej bezpieczny. W drugiej połowie czerwca otwarcie planuje także poznańskie kino Rialto.

Szczecińskie kino Pionier ma ruszyć 19 lipca. Z kolei kino działające na Zamku Książąt Pomorskich nie ma jeszcze wyznaczonej daty otwarcie. Jak poinformowano, wiadomo że najpierw ruszą projekcje plenerowe, które tradycyjnie odbywają się na dziedzińcu w sezonie letnim. Dopiero później otwarta zostanie sala kina w Zamku.

W sobotę ruszają także wszystkie kina należące do Dolnośląskiego Centrum Filmowego. Oprócz wrocławskiego DCF to także kina w Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Legnicy, Żarach i Lubaniu.

Zamknięty Atlantic i Kinoteka

Dla wielu kin początek czerwca to zbyt wczesny termin, by przyjąć widzów. Jak powiedziała manager warszawskiego kina Elektronik Malwina Gabryszewska, "reżim sanitarny został ogłoszony zbyt późno". - Na razie nie otwieramy się. Musimy się na to przygotować. Ponadto jedyne tytuły, które możemy grać teraz, to filmy, które były na ekranach parę miesięcy temu i trafiły już na VoD - zwróciła uwagę. Decyzja o terminie powrotu - jak wyjaśniła - zależy w dużej mierze od oferty dystrybutorów, jaka będzie dostępna na rynku.

Na razie zamknięte pozostaną też stołeczne Atlantic i Kinoteka. "O oficjalnej dacie powrotu Kinoteki do regularnego repertuarowego grania poinformujemy Was już niebawem! Intensywnie pracujemy nad tym, żeby Wasz powrót był jak najbardziej bezpieczny" - zapewniło kino na swoim profilu na Facebooku. Atlantic dodaje, że decyzja o reaktywacji w innym terminie została podjęta "ze względu na bezpieczeństwo oraz komfort widzów i pracowników, a także mając na uwadze możliwość zaprezentowania najnowszej i najszerszej oferty premierowej".

Stopniowe otwieranie kin w późniejszym terminie zapowiedziała również sieć Multikino. Prezes zarządu Multikino S.A. Paweł Świst uzasadnił tę decyzję względami bezpieczeństwa oraz komfortem pracowników i widzów. - O planowanej dacie otwarcia poszczególnych kin sieci Multikino, poinformujemy w kolejnych komunikatach. Do ponownego otwarcia naszych multipleksów podchodzimy ze spokojem i chcemy być dobrze przygotowani - mówił w ubiegłym tygodniu. Zapewnił przy tym, że sieć Multikino zadba o zaplecze sanitarne, które "umożliwi wszystkim przyjemny i bezproblemowy udział w seansach filmowych".

Dodał, że osobom kupującym bilety na terenie kina rekomendowane będą płatności bezgotówkowe.

Także sieci kin Helios i Cinema City nie otworzą swoich multipleksów 6 czerwca. W ocenie dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej w Agorze Niny Graboś to "zaskakująco wczesny termin otwarcia kin w Polsce". Poinformowała też, że Helios prowadzi rozmowy z dystrybutorami i producentami w sprawie "ustalenia kalendarza i dostępności repertuaru". Także dyrektor marketingu Cinema City Katarzyna Opertowska w rozmowie z PAP wskazywała, że powodem przesunięcia daty otwarcia kin tej sieci są niepotwierdzone daty nadchodzących premier filmowych. "Gdy tylko pojawią się jasne informacje na temat ograniczeń, a daty premier dużych produkcji filmowych zostaną potwierdzone, firma ogłosi datę otwarcia kin" - stwierdziła, zapewniając jednocześnie, że Cinema City chciałoby, żeby nastąpiło to "jak najszybciej", by móc "dostarczać klientom najlepszą rozrywkę z szeroką gamą filmów".

WIDEO - Przymocował do krzesła balony i przeleciał nad Afryką Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/ PAP