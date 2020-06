"Idziemy jak burza". Ogłoszono, ile podpisów zebrał dotąd Trzaskowski

Blisko 70 tys. zweryfikowanych podpisów zebrał do soboty na godz. 14 komitet wyborczy Rafała Trzaskowskiego - poinformowali posłowie KO Arkadiusz Myrcha i Michał Szczerba. Dodali, że od soboty liczba podpisów będzie aktualizowana i wyświetlana na telebimie przy ul. Kruczej w Warszawie. Na zebranie 100 tys. podpisów i zgłaszanie kandydatury Trzaskowski ma czas do 10 czerwca.

- Od kilku dni obserwujemy prawdziwą eksplozję energii Polaków, którzy praktycznie każdego dnia, co minutę, co godzinę, zgłaszają się do naszych mobilnych punktów, że chcą wesprzeć kampanię Rafała Trzaskowskiego - mówił Myrcha.

Poinformował, że w sobotę został uruchomiony "licznik mobilizacji" w Warszawie przy ul. Kruczej 47a, na którym będzie wyświetlana i co godzinę aktualizowana liczba zebranych podpisów pod kandydaturą Trzaskowskiego.

Poinformował, że do soboty na godz. 14 podpisów zebranych i zweryfikowanych jest blisko 70 tys. Do rejestracji kandydata na prezydenta wymagane jest zebranie co najmniej 100 tys. podpisów.

Z kolei poseł PO Michał Szczerba zachęcał do dopisywania się pod kandydaturą Trzaskowskiego i organizowania zbiórki podpisów. "Idziemy jak burza" - ocenił we wpisie na Twitterze.

- W ten weekend od Helu po Zakopane Polki i Polacy zbierają podpisy, trwa obywatelski maraton zbierania podpisów, który pokazuje to, że jest wielki głód miast - ta fala zmian, którą obserwujemy każdego dnia - mówił.

Informował, że przy Kruczej 47a codziennie od 9 rano do 9 wieczorem będzie otwarty sztab wyborczy Rafała Trzaskowskiego.

Szczerba krytykował także prezydenta Andrzeja Dudę i jego "plan wielkich inwestycji strategicznych", w tym budowy w Baranowie Centralnego Portu Komunikacyjnego.

- 5 lat - przez 5 lat Polki i Polacy czekali na te inwestycje. Gdzie pan był? Na skuterze w Wiśle czy na nartach? - pytał ironicznie poseł PO.

- Byłem w Baranowie w zeszłym tygodniu, w sobotę. Pole jak było, tak jest. Jedyna różnica jest taka, że zarząd CPK każdego miesiąca zgarnia ćwierć miliona złotych na swoje pensje za pilnowanie trawy i to jest konkret - oceniał Szczerba.

Myrcha z kolei zarzucał Andrzejowi Dudzie, że na jego spotkania wyborcze zwolennicy "są zwożeni", a nie przychodzą na nie spontanicznie.

