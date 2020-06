Bosak o regulacji rzek i ekologii. "Musimy postawić na gospodarkę wodną"

W sobotę we Wrocławiu na konferencji prasowej Bosak ocenił, że w Polsce nie wykorzystywano potencjału wodnego rzek, a gospodarkę wodną można określić mianem "komedii pomyłek".

- Spotykamy się tutaj, nad Odrą, przed rejsem statkiem po rzece po to, by przypomnieć o tym, że nie możemy żyć w kraju, w którym jest tak wiele rzek, odwróceni plecami do wody. Musimy postawić na gospodarkę wodną - powiedział Bosak.

Jego zdaniem, polska gospodarka wodna pozbawiona jest strategii, a rząd Prawa i Sprawiedliwości zamiast tworzyć tę strategię "zajmuje się centralizowaniem zarządów wodnych w postaci spółki Wody Polskie, obsadzonej niekompetentnymi ludźmi".

- Dziś chcemy postulować dwie rzeczy. Po pierwsze w walce z suszą stworzenie dobrego systemu gospodarki wodnej. Przypomnę, że cały system gospodarki wodnej przez wieki był tworzony w celu osuszania ziem w celach rolniczych. W tej chwili ze względu na zmieniające się uwarunkowania klimatyczne główny cel gospodarki wodnej musi być zmieniony. Teraz nie osuszanie, ale utrzymywanie wysokiego poziomu wód gruntowych staje się celem strategicznym - mówił kandydat Konfederacji na prezydenta.

W jego ocenie, drugim ważnym zadaniem w strategii jest wykorzystanie rzek do celów transportowych i turystycznych.

- Mamy w Polsce doskonale rozwiniętą sieć rzeczną, która można i trzeba wykorzystywać do turystyki wodnej. Jest to naprawdę bardzo zaniedbana dziedzina polskiej turystyki, mająca ogromny potencjał. Turystyka wodna w Europie Zachodniej jest bez porównania lepiej rozwinięta i jest fantastycznym środkiem do kształtowania charakteru dzieci i młodzieży oraz do podróżowania i spędzania wolnego czasu - powiedział Bosak.

"To marginalny obszar zainteresowania dla tego rządu"

Podkreślił, że transport rzeczny jest najtańszą formą transportu – dużo tańszą od transportu kolejowego i kołowego, dlatego należy go upowszechniać i inwestować w regulacje rzek, co - zdaniem kandydata - jest tańsze niż budowa nowych autostrad.

- Oczywiście mamy rzeki nieuregulowane, zbyt płytkie, takie jak np. Wisła i nie można po nich niczego transportować. Natomiast mamy rzeki dobrze uregulowane, takie jak Odra, które nie są w wystarczającym stopniu wykorzystane w celach transportowych - mówił Bosak.

Przypomniał, że rząd obecnie inwestuje w duże projekty wodne, takie jak np. przekop Mierzei Wiślanej, które również mogą mieć wpływ na poprawę wykorzystania transportu rzecznego, ale - jego zdaniem - zapomina się o tym potencjale wodnym, który już mamy.

- Jeśli ktoś śledzi komisje sejmowe w tej sprawie (gospodarki wodnej - red.), to jest to taka "komedia pomyłek". To marginalny obszar zainteresowania dla tego rządu, na który niestety wrzucani są ludzie niekompetentni, wywodzący się głównie z ministerstwa transportu z tematyki budowy dróg, w najlepszym razie infrastruktury kolejowej - powiedział Bosak.

W jego ocenie, cała "technika i inżynieria związana z regulacją rzek, z ekologią ekosystemów rzecznych została w Polsce potwornie zaniedbana".

- Dziś jako Konfederacja chcemy przypomnieć, że to są dla nas sprawy bardzo, bardzo ważne - podsumował kandydat na prezydenta.

Po rejsie Odrą statkiem z sympatykami oraz po spotkaniu z mieszkańcami Wrocławia Bosak złoży we Wrocławiu wiązankę kwiatów pod pomnikiem-mauzoleum, upamiętniającym ofiary zbrodni ukraińskich nacjonalistów spod znaku OUN UPA w latach 1039-47 na Kresach II RP.

zdr/ PAP