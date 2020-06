Fogiel: to, co powiedział prezes Kaczyński, nie powinno nikogo bulwersować

- To, że od czasu do czasu ktoś na sali sejmowej, nawet w dosadnych słowach, podsumuje to, co dzieje się z części ław opozycji, nie powinno urastać do rangi skandalu - przekonywał w sobotę w "Gościu Wydarzeń" Radosław Fogiel, zastępca rzecznika PiS. Skomentował w ten sposób słowa Jarosława Kaczyńskiego, który nazwał przedstawicieli opozycji "chamską hołotą".

W czwartek w Sejmie posłanka KO Barbara Nowacka wygłaszała uzasadnienie wniosku o wotum nieufności dla ministra zdrowia. Przewodniczący PO Borys Budka zarzucił ministrom brak szacunku wobec Nowackiej, ponieważ podczas jej wystąpienia prowadzili rozmowę z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. W odpowiedzi minister kultury Piotr Gliński stwierdził, że to wotum to "hucpa", a Kaczyński nazwał posłów PO "chamską hołotą".

- To, że od czasu do czasu ktoś na sali sejmowej, nawet w dosadnych słowach, podsumuje to, co się dzieje niestety z części ław opozycji, nie powinno urastać do rangi skandalu - przekonywał Fogiel, pytany przez Tomasza Machałę, czy prezes PiS nie żałuje swoich słów.

"Prezes jest bardzo sympatycznym człowiekiem"

- Do rangi skandalu powinno urosnąć to, co dzieje się na każdym posiedzeniu Sejmu. Już nie będę wspominał o naprawdę brutalnych atakach na PiS - stwierdził wicerzecznik partii rządzącej.

- Jeśli opozycja jest agresywna, to właściwą odpowiedzią na agresję jest agresja? - dopytywał prowadzący program Tomasz Machała.

- To nie jest odpowiedź agresją. To jest od czasu do czasu nazwanie spraw po imieniu - oświadczył Fogiel i zaapelował do widzów, by zapoznali się ze stenogramami z posiedzeń Sejmu, "gdzie są zapisane wszystkie obelgi i wyzwiska, które lecą w stronę polityków PiS-u z ław opozycji".

Na pytanie, czy czwartkowe słowa nie były swego rodzaju "wpadką" prezesa, który przyzwyczaił wyborców do ocieplania wizerunku podczas trwania kampanii, wicerzecznik PiS-u zaprzeczył, by Kaczyński kiedykolwiek próbował ocieplać swój wizerunek.

- On jest po prostu bardzo sympatycznym człowiekiem. W sprawach współpracy jest merytoryczny, wszystkim bardzo dobrze się z nim pracuje - skwitował Fogiel.

