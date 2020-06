Nowacka: Kaczyński wchodził na cmentarz, gdy ja nie mogłam. Teraz śmie mnie wyzywać

- On wszedł składać kwiaty swojej matce i swojemu bratu, a inni nie mogli. A teraz śmie mnie wyzywać. - mówiła Nowacka.

Po tej wypowiedzi wicemarszałek Ryszard Terlecki wyłączył posłance mikrofon i polecił do powrotu do przedstawiania wniosku o wyrażenie wotum nieufności.

- Minister zdrowia Łukasz Szumowski to największy chyba zawód ostatnich miesięcy, człowiek, który udawał nadzieję, a kiedy opadły maski zobaczyliśmy prawdziwą twarz rządu PiS - twarz konfliktu interesów, korupcji i nieudacznictwa - mówiła Nowacka (KO).

W pewnym momencie szef PO Borys Budka zwrócił się do polityków PiS, w tym prezesa Jarosława Kaczyńskiego, którzy rozmawiali przy ławach rządowych, aby usiedli. - To nie jest pana folwark panie prezesie - mówił Budka do Kaczyńskiego.

Lider Platformy Obywatelskiej, szef klubu KO Borys Budka poinformował pod koniec maja, że Koalicja Obywatelska składa wnioski o wotum nieufności wobec trzech szefów resortów: ministra zdrowa Łukasza Szumowskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Zdaniem lidera PO, wszyscy trzej szefowie resortów to "najbardziej skompromitowani ludzie tej władzy".

Budka mówił wówczas, że Szumowski "postawił pod wielkim znakiem zapytania możliwość dalszego funkcjonowania w przestrzeni publicznej w związku z kolejnymi doniesieniami medialnymi, dotyczącymi jego rodziny". Liderka Inicjatywy Polskiej Barbara Nowacka (KO) dodawała, że "pod smutnymi oczami ministra Szumowskiego skryły się niejasności w oświadczeniach majątkowych", a także "cała seria oszustw i niejasności, które minister firmował". "Ktoś odpowiada za to, że sprowadzano maseczki bez atestu" - przekonywała.

We wtorek wniosek o wotum nieufności wobec Szumowskiego negatywnie zaopiniowała komisja zdrowia. Nowacka, czyli przedstawicielka wnioskodawców, zarzucała Szumowskiemu m.in. nieprzygotowanie Polski, resortu zdrowia i polskiego społeczeństwa na pandemię.

Szumowski odnosił się do uzasadnienia do wniosku o jego odwołanie. - Zaczynacie państwo od tego, że przygotowania do walki z epidemią rozpoczęły się późno. Jest ze mną główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas, który od pierwszych dni był w kontakcie z WHO, CDC, ECDC. Te organizacje, które zajmują się zawodowo (...) śledzeniem epidemii na świecie, przekazywały komunikaty na bieżąco do Polski – poinformował minister.

Jego zdaniem, to właśnie "dlatego, kiedy pierwszy przypadek się pojawił, służby sanitarne i sanepid były w stanie zlokalizować wszystkie autobusy i podróżujące nimi osoby". - Wszystkich udało się zlokalizować i objąć nadzorem sanitarnym – przypomniał.

- W Polsce od początku epidemii testujemy zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia. Rozszerzyliśmy te wskazania o pacjentów bezobjawowych, jak np. na Śląsku, i testów na milion mieszkańców realizujemy więcej niż np. we Francji, Szwecji, Korei – poinformował szef resortu zdrowia.

Zgodnie z konstytucją Sejm może wyrazić wobec ministra wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej 69 posłów. Sejm wyraża wotum nieufności ministrowi większością głosów ustawowej liczby posłów.