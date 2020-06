Zaginięcie Madeleine McCann. Nowe informacje ws. podejrzanego o jej zabójstwo

Ponadto podlega on aresztowi tymczasowemu w związku z nieprawomocnym skazaniem w grudniu 2019 roku przez sąd krajowy w Brunszwiku w Dolnej Saksonii na siedem lat więzienia za zgwałcenie w 2005 roku 72-letniej wówczas Amerykanki w położonej w regonie Algarve na południu Portugalii miejscowości Praia da Luz - gdzie w blisko półtora roku później zaginęła Maddie. Wymiar wyroku uwzględnia kary, zasądzone wobec sprawcy wcześniej. Skazany odwołał się od wyroku do niemieckiego Trybunału Federalnego twierdząc, że jego ekstradycja z Portugalii do Niemiec była nielegalna.

Madeleine McCann zniknęła 3 maja 2007 roku z urlopowego apartamentu w miejscowości Praia da Luz, gdy jej rodzice udali się do restauracji na kolację. Śledczy zakładali, że dziewczynkę porwano. Przez pewien czas nie wykluczano nawet, że sprawcami byli jej rodzice.

"Zakładamy, że nie żyje"

W środę wieczorem niemiecki Federalny Urząd Kryminalny (BKA) i prokuratura w Brunszwiku niespodziewanie poinformowały, że obywatel Niemiec podejrzany jest o dokonanie zabójstwa Maddie, co potwierdził w czwartek rzecznik wspomnianej prokuratury. - Zakładamy, że dziewczynka nie żyje - powiedział dziennikarzom rzecznik Hans Christian Wolters. Odczytał on tylko opublikowany poprzedniego dnia komunikat prasowy i wyjaśnił, że ze względu na dobro śledztwa nie może odpowiadać na żadne pytania.

Niczego jeszcze nie udowodniono, ale wiadomość o nowych ustaleniach wywołała znaczne poruszenie, przede wszystkim w Wielkiej Brytanii i w Portugalii - zaznacza dpa.

Wezwanie w środę wieczorem w policyjnym magazynie śledczym niemieckiej telewizji publicznej ZDF potencjalnych świadków w tej sprawie do zgłoszenia się natrafiło na szeroki odzew - powiedział dpa Wolters. "Nadeszły liczne wskazania, które są obecnie analizowane" - dodał. Magazyn oglądało ponad 5,2 mln widzów.

Więzienie za seksualne wykorzystywanie dziecka

Według śledczych podejrzany przebywał w latach 1995-2007 przez dłuższe okresy czasu w Algarve, przyjeżdżając regularnie do Niemiec. Przez kilka lat mieszkał w domu znajdującym się między Lagos a Praia da Luz. W obu państwach wielokrotnie popadał w konflikt z prawem, a we wrześniu 2017 roku sąd krajowy w Brunszwiku skazał go na rok i trzy miesiące pozbawienia wolności za posiadanie pornografii dziecięcej i seksualne wykorzystanie dziecka. Karę tę już odbył - potwierdził rzecznik obejmującej swymi kompetencjami pornografię dziecięcą prokuratury w Hanowerze Thomas Klinge.

Jak poinformował tygodnik "Der Spiegel", rejestr popełnionych przez podejrzanego czynów karalnych liczy 17 pozycji. Już blisko 27 lat temu, w październiku 1993 roku, sąd w Wuerzburgu na północy Bawarii skazał go w trybie postępowania wobec nieletnich na dwuletni pobyt w domu poprawczym. Jak głoszą akta sprawy, była to kara za "seksualne wykorzystanie dziecka, usiłowanie seksualnego wykorzystania dziecka oraz podejmowanie czynności seksualnych w obecności dziecka".

