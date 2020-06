Zaginięcie Madeleine McCann. Śledczy: prawdopodobnie nie żyje

Dziewczynka zaginęła 3 maja 2007 r., kilka dni przed czwartymi urodzinami. Jej rodzice byli w tym czasie w pobliskiej restauracji i co jakiś czas doglądali śpiące w apartamencie dzieci - Maddie i dwuletnie bliźnięta. Około godziny 22 dziewczynki nie było już w pokoju, a jedno z okien w mieszkaniu było otwarte.

Jej zaginięcie to jeden z najgłośniejszych przypadków kryminalnych. Portugalska policja podejrzewała nawet rodziców dziewczynki o jej zamordowanie. Zamknęła jednak dochodzenie w 2008 r. Scotland Yard wszczął własne śledztwo trzy lata później. W 2015 r. ograniczono działania do śledzenia i eliminowania z kręgu podejrzanych znanych przestępców seksualnych oraz do wyszukiwania potencjalnych świadków.

Niemieckie śledztwo

W środę poinformowano o przełomie w sprawie. Przypadek McCann był prezentowany w niemieckiej telewizji ZDF w programie poświęconym niewyjaśnionym przypadkom kryminalnym "Aktenzeichen XY... ungelöst".

Jak poinformował Federalny Urząd Kriminalny (BKA), prokuratura w Brunszwiku prowadzi śledztwo w sprawie 43-letniego Niemca, który był wielokrotnie karany za przestępstwa seksualne. Obecnie przebywa w areszcie za zgwałcenie 72-letniej Amerykanki - podaje dziennik "Braunschweiger Zeitung". Wyrok z grudnia 2019 r. nie jest jeszcze prawomocny. Do gwałtu doszło w miejscowości Praia da Luz na południu Portugalii - tej samej, w której półtora roku później zaginęła Maddie.

W czwartek prokuratura w Brunszwiku poinformowała, że prowadzi śledztwo ws. zamordowania 3-latki.

- Dochodzenie jest prowadzone w sprawie 43-letniego obywatela Niemiec pod zarzutem zabójstwa. Podejrzewamy, że dziewczynka nie żyje - przekazał prokurator Hans Christian Wolters.

Według śledczych, ​​podejrzany mieszkał w Algarve w latach 1995-2007. Przez kilka lat miał włamywać się do hoteli i mieszkań wakacyjnych, a także handlować narkotykami.

Śledczy zaapelowali także o świadków, którzy mogą mieć jakieś informacje ws. Maddie, aby zgłaszali się do prokuratury.

Rozmawiał przez telefon

Swoje śledztwo prowadzi także strona brytyjska. Cytowany przez BBC Mark Cranwell z tamtejszej policji powiedział, że w czasie zaginięcia dziewczynki domniemany sprawca mieszkał w kamperze i prowadził "koczowniczy tryb życia". W dniu, gdy zniknęła Madeleine McCann, rozmawiał przez telefon między 19:32 a 20:02. Wówczas zadzwonił do niego ktoś z portugalskiego numeru telefonu. Osoby tej poszukują portugalscy śledczy.

Zdaniem Cranwella kluczowe w sprawie mogą okazać się zeznania osób, które miały kontakt z podejrzanym. - Mogą być świadomi rzeczy, które zrobił. Być może zwierzył się, że brał udział w zniknięciu Madeleine - powiedział kryminalny.

Policjant ujawnił, że 43-latek był jedną z 600 osób, które znalazły się w gronie sprawdzanych przez śledczych na samym początku postępowania ws. zaginięcia 3-letniej dziewczynki. Wtedy nie był jednak podejrzanym.

Cranwell dodał, dzień po zniknięciu Madeleine, 43-latek przekazał komuś swojego kampera, jak i drugie auto - jaguara. Przekazał też, że brytyjskie śledztwo w sprawie czterolatki nadal dotyczy "osoby zaginionej".

Są zdjęcia aut i numery telefonów

Brytyjska policja opublikowała zdjęcia obu samochodów, które należały do Niemca oraz numer telefonu, pod który dzwonił podejrzany mężczyzna. Podała również numer, z którego 43-latek dzwonił. Informacje te zamieszczono w filmie opublikowanym na Twitterze. Według policji "ludzie mogą coś wiedzieć o tych numerach".

- Nie ma ostatecznych dowodów na to, czy Madeleine żyje, czy też nie. Jednak niemieccy śledczy rozpoczęli postępowanie "w sprawie morderstwa" i skupiają swoje działania głównie w tym kierunku - wyjaśnił Cranwell.

