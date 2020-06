"Kaczyński gardzi Polakami", "Prowokacja PO". Fala komentarzy po słowach o "chamskiej hołocie"

Chodzi o słowa Jarosława Kaczyńskiego; prezes Prawa i Sprawiedliwości określił polityków opozycji "chamską hołotą" w trakcie dyskusji nad wotum nieufności wobec ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska przekonywała w piątek podczas konferencji w Sejmie, że odpowiedzialnością za cały stan rzeczy trzeba obarczyć opozycję. - Skandaliczne zachowanie opozycji, ze szczególnym uwzględnieniem Platformy Obywatelskiej, która cały dzień wszczynała awantury na sali plenarnej. Można podejrzewać, że było to spowodowane wczorajszym dniem, który PO musiała uznać za porażkę. Cały dzień był festiwalem ordynarnych zachowań wobec premiera, ministra... Dochodziło do licznych prowokacji. Takie zachowanie ma miejsce cały czas, momentami następują chwile wzmożenia tego rodzaju zachowania opozycji. I to właśnie miało miejsce wczoraj - powiedziała. Czerwińska przypominała też szereg wypowiedzi polityków Platformy, które - jej zdaniem - były dowodem na agresywny język.

Inaczej sprawę widzi Marcin Kierwiński. Poseł Koalicji Obywatelskiej w rozmowie z dziennikarką Polsat News skrytykował prezesa PiS, podkreślając, że to nie pierwsze tego rodzaju zdarzenie. - Jarosław Kaczyński często pozuje na starszego, kulturalnego pana. Ale okazuje się, że ta maska szybko schodzi. Jarosław Kaczyński gardzi Polakami, nie przebiera w słowach wtedy, gdy jest wyprowadzany z równowagi. Proszę zwrócić uwagę, że któryś raz Jarosław Kaczyński - gdy puszczają mu nerwy i boi się utraty władzy - atakuje ludzi myślących inaczej. On nie zaatakował nas, ale ludzi, którzy na nas głosowali - ocenił polityk KO.

Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości uznał - na antenie Radia Plus - że wszyscy, którzy poczuli się dotknięci, powinni sięgnąć do leksykalnego znaczenia słowa "hołota". - Polecam Słownik Języka Polskiego, jeżeli ktoś ma wątpliwości, jakie te słowa mają znaczenie. Nie są wulgarne. Były adekwatne do zachowania opozycji - tłumaczył.

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki ocenił: - Poziom chamstwa, z jakim spotykamy się ze strony opozycji w Sejmie jest już taki, że naprawdę trudno jest zachować cierpliwość. Mam wrażenie, że ten proces narasta, że to ordynarne zachowanie, przeszkadzanie, awantury, żadnych argumentów, tylko awantura. To narasta i coraz więcej. Normalne, to jest codzienne zjawisko, że posłowie wychodząc, jeszcze rozmawiają. Ten wybuch posła Budki był zupełnie nieuzasadniony, a wrzask, jaki znosiliśmy, trwał właściwie cały czas. Przeszkadzano rano premierowi, przeszkadzano potem w drugim jego wystąpieniu - powiedział.

Do sprawy odniosło się też wielu polityków w mediach społecznościowych.

W Senacie każdy senator, który powiedziałby o innym „chamska hołota” byłby natychmiast regulaminowo ukarany. To kwestia standardów. Już w Kabarecie Dudek mówili, że chamstwu należy się przeciwstawiać siłą i godnością osobistą. Dziś można dodać, że trzeba je zwalczać w zarodku. — Tomasz Grodzki (@profGrodzki) June 5, 2020

Sala sejmowa, godło państwowe, krzyż, flagi Polski i UE. Chamska hołota - mówi Kaczyński o posłach opozycji, reprezentujących miliony wyborców. Pycha zawsze kroczy przed upadkiem. — Grzegorz Schetyna (@SchetynadlaPO) June 5, 2020

Czyżby?...

Podłe kłamstwa, obrzydliwe insynuacje i wyzwiska ze strony @barbaraanowacka i jej kolegów z PO, to szczyt elegancji? Sorry, przy zachowaniu PO i awanturnika @bbudka określenie zastosowane przez @KaczynskiJaro: "chamska hoł...", to komplement.https://t.co/faIOa6Faqp — Przemysław Czarnek (@CzarnekP) June 5, 2020

Polacy mile zaskoczeni szczerością sejmowej autoprezentacji prezesa. — Donald Tusk (@donaldtusk) June 5, 2020

Mam problem z ustaleniem, czym jesteśmy wg Prezesa, zdradzieckimi mordami i kanaliami, chamską hołotą czy gorszym sportem?



Ktoś rozwikłał, skąd tyle pogardy w 1 człowieku? #chamskahołota — Katarzyna Lubnauer (@KLubnauer) June 5, 2020

