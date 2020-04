One World: Together At Home. Światowe gwiazdy zaśpiewają dla służby zdrowia

Lady Gaga, Andrea Bocell, Stevie Wnd i Elton John - to tylko część światowej sławy gwiazd, które wystąpią w specjalnym koncercie "One World: Together At Home". Muzycy zagrają i zaśpiewają w swoich domach, a dochód ze zbiórki będzie przekazany na walkę z koronawirusem.

Do tej pory na świecie odnotowano 1,45 mln przypadków koronawirusa. Ponad 83,1 osób zmarło. Najwięcej zachorowań na COVID-19 potwierdzono w USA, Hiszpanii, Włoszech, Francji i w Niemczech. Światowej sławy gwiazdy włączają się do walki z pandemią w nietypowym koncercie.

One World: Together At Home to pomysł ubiegłorocznej zdobywczyni Oscara Lady Gagi i organizacji Global Citizen. Do tej pory udało im się zebrać 35 mln dol. na rzecz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Pieniądze będą przeznaczone na środki ochrony dla służby zdrowia i testy.

Gdzie i kiedy obejrzeć koncert?

Koncert "One World: Together At Home" odbędzie się 18 kwietnia. Występy artystów będzie można śledzić m.in. na platformie YouTube i w mediach społecznościowch: na Twitterze, Facebooku i Instagramie.

Swój występ z zacisza domowego zapowiedzieli już: Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe, Amstrong, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, Finneas, Idris and Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lady Gaga, LANG LANG • Lizzo, Maluma, Paul Mccartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan, Stevie Wonder.

"Cieszcie się występem, na który wszyscy zasługujemy"

Lady Gaga w mediach społecznościowych podkreśliła, że bardzo ważne jest, aby myśleć globalnie i wspierać Światową Organizację Zdrowia, aby powstrzymać pandemię i zapobiec przyszłym epidemiom. -Niezwykle ważna jest także potrzeba działania na szczeblu lokalnym poprzez wspieranie lokalnych organizacji charytatywnych i inicjatyw, aby byli wyposażeni w środki, których potrzebują - napisała.

Piosenkarka dodała, że to zaszczyt pomagać przy One World: Together At Home. - Ten koncert nie jest zbiórką pieniędzy. Pieniądze będziemy zbierać zanim pojawimy się na antenie. Kiedy rozpocznie się show odłóżcie portfele, usiądźcie i cieszcie się występem, na który wszyscy zasługujemy. Kocham was wszystkich - dodała piosenkarka.

