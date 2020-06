Zadzwonił do kancelarii prezydenta, groził śmiercią Trzaskowskiemu

W środę policjanci z Poznania zatrzymali 41-letniego mężczyznę, który groził śmiercią Rafałowi Trzaskowskiemu. Podejrzewany zadzwonił do kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy.

O zatrzymaniu poinformował na Twitterze rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak.

Mężczyzna w środę po południu zadzwonił do Kancelarii Prezydenta RP i groził śmiercią prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu.

- Rozmówca powiedział, że zabije kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Służba Ochrony Państwa natychmiast powiadomiła policję. Poinformowany został też prezydent Warszawy, który złożył zawiadomienie o przestępstwie. W związku z tym, że wszystkie tropy prowadziły do Poznania, przejęliśmy sprawę - powiedział mł. insp. Borowiak.

Trop wiódł do Poznania. Policjanci z komendy miejskiej zatrzymali podejrzewanego mężczyznę jeszcze tego samego dnia wieczorem.

Nie wiadomo dlaczego mężczyzna groził, że zabije Rafała Trzaskowskiego - nie został jeszcze przesłuchany.

- Na razie przebywa w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, my kompletujemy materiał dowodowy. W ciągu dnia powinny zapaść decyzje co do zarzutów i dalszych kroków w tej sprawie - powiedział Borowiak.

41-latek nie był w przeszłości notowany, w chwili zatrzymania był trzeźwy.

Ruszyła kampania wyborcza

W środę marszałek Sejmu Elżbieta Witek zarządziła wybory prezydenckie na 28 czerwca. Oficjalnie rozpoczęła się kampania wyborcza.

Rafał Trzaskowski ma czas do 10 czerwca na zebranie 100 tys. podpisów poparcia.

We wtorek prezydent Warszawy zainaugurował swoją kampanię.

Według najnowszego sondażu IBRiS opublikowanego w środę w tygodniku "Polityka" 41 proc. wyborców deklaruje, że w wyborach prezydenckich oddałoby swój głos na Andrzeja Dudę, 26,1 proc. na Rafała Trzaskowskiego, a 12 proc. na Szymona Hołownię.

