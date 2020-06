Sztab Dudy chce pomóc Trzaskowskiemu w zbieraniu podpisów

- Jeżeli Rafał Trzaskowski będzie miał problemy, by zebrać 100 tys. podpisów, jesteśmy do dyspozycji, gdyby trzeba było pomóc - zapewnił w środę Krzysztof Sobolewski, członek sztabu Andrzeja Dudy i sekretarz generalny PiS. Na konferencji prasowej wznawiającej kampanię wyborczą urzędującego prezydenta pytał jednak, na jakiej podstawie kandydat Koalicji Obywatelskiej zaczął zbierać podpisy poparcia.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła w środę termin wyborów prezydenckich. Odbędą się one 28 czerwca, a ewentualna II tura dwa tygodnie później, czyli 12 lipca.

Kampania rusza na nowo

Ogłoszenie decyzji przez marszałek Witek oznacza, że rozpoczęła się na nowo kampania wyborcza. Trzy godziny po wystąpieniu marszałek konferencję prasową zorganizowali Krzysztof Sobolewski i Adam Bielan, którzy są w sztabie Andrzeja Dudy.

ZOBACZ: Marszałek Sejmu ogłosiła datę wyborów

- Nie widzę powodów, abyśmy musieli zmieniać strategię naszej kampanii. To konkurencja ją zmieniła, razem z kandydatem - mówił Bielan.

Zapewnił, że do dnia wyborów otoczenie Dudy będzie zajmowało się "tym, co robiło przez ostatnich pięć lat".

Sztab PiS: jesteśmy do dyspozycji KO

Sobolewski zauważył, że "niektórzy kandydaci na kandydatów" zaczęli już zbierać podpisy poparcia. Nawiązał tym samym do sytuacji Rafała Trzaskowskiego, kandydata Koalicji Obywatelskiej i prezydenta stolicy, który jako jedyny musi zebrać 100 tys. podpisów. Dzieje się tak, ponieważ w wyborach 10 maja KO wystawiła Małgorzatę Kidawę-Błońską. Pozostali kandydaci mają już podpisy i w nowej ustawie wyborczej Sejm uznał, że są ważne w nowej odsłonie wyborów.

ZOBACZ: Rafał Trzaskowski inauguruje kampanię wyborczą. "Powiedzmy: mamy dość"

Gdy marszałek Witek ogłaszała termin wyborów, RMF FM poinformowało, że PKW zamierza zmienić wzór kart do zbierania podpisów poparcia. Oznaczałoby to, że sygnatury zebrane przez sztab Trzaskowskiego w środę mogą być zakwestionowane.

- Nie chcemy wchodzić w kompetencje PKW co do wzoru tych kart. Niektórzy "kandydaci na kandydatów" zaczęli zbierać podpisy, tylko na jakim wzorze i jakiej podstawie? - pytał Sobolewski.

Jak dodał, "jeżeli tzw. dubler będzie miał problemy (z zebraniem podpisów - red.), jesteśmy do dyspozycji, gdyby trzeba było pomóc". - Oni (sztab kandydata KO - red.) mają numery telefonów do nas, stawiamy się do dyspozycji - zapewnił polityk.

Bielan o tych, "którzy mają powód do chwały"

Dziennikarze zapytali polityków PiS o poprawkę do ustawy o wyborach prezydenckich, którą odrzucił Senat. Dotyczyła zwrotu Poczcie Polskiej kosztów, które poniosła w związku z niezorganizowanym głosowaniem korespondencyjnym 10 maja.

ZOBACZ: Ustawa wyborcza w Sejmie. Odrzucono część poprawek Senatu (artykuł z wtorku)

- Wszyscy, którzy dążyli do wyborów w konstytucyjnym terminie mają powód do chwały - odpowiedział Bielan. Stwierdził, że "nie jemu oceniać, kto powinien zwrócić koszty Poczcie", bo jest to "kompetencja ministra aktywów państwowych".

- Dzisiaj już wiemy, dlaczego PO zablokowała możliwość przeprowadzenia wyborów w maju: mamiono nas, że chodzi o względy zdrowotne. Dziś wiadomo, że chodziło o zmianę kandydatury Kidawy-Błońskiej na Trzaskowskiego - ocenił Sobolewski.

Kampania Dudy rusza w czwartek

Politycy PiS przekazali, że kampania Dudy zostanie wznowiona w czwartek. Tego dnia komitet wyborczy prezydenta złoży dokumenty o wznowieniu kampanii.

- Potwierdzamy dalsze uczestnictwo w "odmrożonej" i przedłużonej kampanii. Znów zaczną działać lokalne sztaby wyborcze, zaczniemy też rozprowadzać banery, ulotki. Wracamy na kampanijny szlak - zapowiedział Sobolewski.

WIDEO - Z jeziora wyłowiono szczątki. To prawdopodobnie zamordowana 24 lata temu kobieta Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/hlk/ polsatnews.pl