Myślał, że autobus jedzie w złym kierunku. Wybił szybę i wyskoczył [WIDEO]

Do zdarzenia doszło we wtorek w Brzesku (woj. małopolskie). Policja otrzymała zgłoszenie, że z przejeżdżającego przez miasto autokaru wyskoczył mężczyzna.

Stłukł szybę

Policjanci ustalili na miejscu, że 38-latek, który jechał autokarem na trasie Londyn-Przemyśl, awanturował się z kierowcą. Twierdził, że jedzie w złym kierunku.

Kierowca prosił pasażera, by wrócił na swoje miejsce, ale ten podszedł do okna i młoteczkiem stłukł boczną szybę w autokarze, a później... wyskoczył.

Uciekającego 38-latka zatrzymali kierowca i świadek zdarzenia, którzy wezwali policję.

Sytuację nagrał jeden z kierowców.

WIDEO: Pasażer wyskakuje z jadącego autokaru

Był trzeźwy

Mężczyzna poranił się odłamkami szkła, więc pogotowie ratunkowe zabrało go do szpitala. Później 38-latek trafił do brzeskiej komendy, gdzie usłyszał zarzut uszkodzenia mienia. Straty oszacowano na ok. 5 tys. zł.

Mężczyzna był trzeźwy. Tłumaczył, że chciał wysiąść z pojazdu, bo myślał, że jedzie w złym kierunku. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia.

