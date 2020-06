Sprawa spółdzielni Ujeścisko. Protest poszkodowanych przed prokuraturą

To nie pierwszy raz kiedy mówi się o tej spółdzielni. Kilkadziesiąt rodzin zapłaciło za mieszkania i domy w Gdańsku i zostały z niczym. Budowa nieruchomości ciągnie się już kilka lat i nie wiadomo, kiedy zakończy. Nabywcy są przerażeni, bo do spółdzielni wkroczył komornik.

W piątek na terenie spółdzielni doszło do incydentu z udziałem jej byłego prezesa. Kilka minut po godzinie szóstej mężczyźni podający się za policjantów wtargnęli do budynku spółdzielni Ujeścisko. Ochroniarz został poinformowany, że mają nakaz.

- Agent ochrony obiektu uchylił drzwi i został wepchnięty - relacjonował Marcin Redosz, szef firmy ochroniarskiej. Potem w ruch poszedł gaz pieprzowy. Ochroniarzy trzeba było zawieźć do szpitala. Na miejsce wezwano funkcjonariuszy policji. Jeden z mężczyzn został zatrzymany pod zarzutem nielegalnego posiadania broni.

Były prezes spędził na terenie spółdzielni wraz z mężczyznami podającymi się za policjantów dwie godziny. Nie wiadomo co robili w środku, kamery zostały zasłonięte. Gdy wychodził, w ręce trzymał dokumenty.

ZOBACZ: Wojna spółdzielni... o drogę. Na konflikcie cierpią mieszkańcy osiedla

Wpłacili oszczędności życia

W odpowiedzi na piątkowe zajścia, poszkodowane rodziny, które dotąd nie odebrały mieszkań, zorganizowały pikietę przed budynkiem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Jak relacjonował reporter Polsat News, zebrało się kilkadziesiąt osób.

Poszkodowani opowiadali, że wpłacili za nieruchomości oszczędności życia - po 200-300 tys. złotych. Zaciągnęli kredyty, które muszą spłacać, a mieszkań wciąż nie ma.

Protestujący postawili przed budynkiem prokuratury dwie kukły, które mają symbolizować byłych prezesów spółdzielni. To oni - zdaniem poszkodowanych - są głównymi winowajcami ich nieszczęścia.

Rodziny twierdzą, że prokuratura nie zrobiła nic, aby im pomóc. Stąd pikieta właśnie w tym miejscu.

ZOBACZ: Zapłacili, a mieszkań nie ma. Kłopoty spółdzielni

- Spotkaliśmy się, żeby wyrazić swoje oburzenie i niezadowolenie wobec działań prawdopodobnie przestępczych poprzedniego zarządu, który doprowadził do wielomilionowych długów spółdzielni - mówił pan Łukasz.

Mężczyzna przedstawił także postulaty, z jakimi protestują poszkodowani: o jak najszybsze postawienie zarzutów osobom odpowiedzialnym za zadłużenie, o zabezpieczenie majątku wyprowadzonego ze spółdzielni, o ograniczenie możliwości mataczenia przez poprzednie zarządy, o intensyfikację śledztwa prokuratorskiego oraz o "niezwłoczne wyjaśnienie kwestii kryminalnych w związku ze zmianami władz spółdzielni". Mężczyzna wymienił m.in. kwestię założonych podsłuchów na terenie spółdzielni oraz zajść, do jakich doszło w piątek.

"Zgłosiło się 190 poszkodowanych"

Na miejsce przyjechał także wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak, który przekonywał, że miasto działa, aby pomóc w uporządkowaniu sytuacji finansowej spółdzielni.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Grażyna Wawryniuk powiedziała Polsat News, że śledztwo w tej sprawie jest wielowątkowe, a śledczy gromadzą materiał dowodowy.

- Prokuratura już w ubiegłym roku widziała potrzebę zwrócenia się do osób, które zawarły umowy ze spółdzielnią na wybudowanie lokalu, aby - jeżeli czują się poszkodowane opóźnieniami związanymi z realizacja tych inwestycji - zgłaszały się do prokuratury - mówiła. Jak dodała, dotychczas zgłosiło się 190 osób, z czego około 100 zostało już przesłuchanych.

WIDEO: protest przed gdańską prokuraturą

Ponad 30 mln zł zadłużenia

Piątkowe wejście do budynku spółdzielni komentował obecny, nowo wybrany prezes, który wraz z mieszkańcami chce wyprowadzić budżet na prostą.



- Myśleliśmy, że może to być zadłużenie kilku milionów. W tej chwili jesteśmy pewni, że jest to więcej, niż 30 milionów złotych - poinformował Cezary Pawłowicz, prezes spółdzielni Ujeścisko.

Sprawą spółdzielni zajmowały się redakcje "Interwencji" i "Państwa w Państwie", bo konflikt trwa od kilkunastu lat. - Tutaj mamy oszukanych kilkaset rodzin, które twierdzą, że wpłaciły oszczędności życia, zapłaciły za mieszkania i nie mogą tych mieszkań od kilku lat uzyskać, odzyskać - powiedziała Agnieszka Zalewska, reporterka "Państwa w Państwie".

- Czekamy od listopada 2017 roku, to już trzecia Wigilia, a mój mąż nie wiadomo, czy dożyje. On już mówił, że prezesa będzie straszył, jak umrze. W ogródku miał siedzieć, a tak na czwartym piętrze jest uwięziony - opowiadała "Interwencji" jedna z osób czekających na mieszkanie.

ZOBACZ: Mają wysypisko śmieci tuż pod oknami. Mieszkańcy wzięli sprawy w swoje ręce



- W moim przypadku to jest około 200 tysięcy złotych. Tak naprawdę nie wiem, co się stało z tymi pieniędzmi. Czekam, to już jest na zasadzie ufności mojej – mówi kolejna osoba.



Decyzją Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w spółdzielni prowadzona jest kontrola, a Prokuratura Okręgowa w Gdańsku bada, czy nie doszło do sprzeniewierzenia środków finansowych.

WIDEO - "Debata dnia": PiS i KO zaakceptują prezydenta wybranego 28 czerwca Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/ml/ Polsat News, Interwencja, Państwo w Państwie