Ponad 25 tys. przypadków koronawirusa w Polsce. Prawie milion przebadanych próbek

"Mamy 222 nowe przypadki koronawirusa w Polsce" - poinformowało w czwartkowe popołudnie Ministerstwo Zdrowia. Dodało, że nie zanotowało kolejnych zgonów na Covid-19, a najwięcej pozytywnych wyników na obecność koronawirusa ujawniono w województwie łódzkim (112). Oznacza to, że bilans zakażeń SARS-CoV-2 w naszym kraju wzrósł do 25 048.

Nowe przypadki koronawirusa wykryto w województwach: łódzkim (112), mazowieckim (50), śląskim (16), podlaskim (11), dolnośląskiego (8), małopolskim (6), opolskim (4), świętokrzyskim (4), wielkopolskim (4), kujawsko-pomorskim (3), zachodniopomorskim (2), lubelskim (1) i pomorskim (1).

Przed południem resort zdrowia informował o 139 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa w Polsce. Wtedy liczba zakażonych w Polsce wzrosła do 24 826. Zmarły również kolejne dwie osoby, co sprawiło, że bilans zgonów na Covid-19 zwiększył się do 1117 osób.

Znaczna większość przypadków, o których poinformowano rano, dotyczyła województwa śląskiego. Znacznie mniej zakażeń wykryto w Małopolsce (15), Wielkopolsce (6), woj. świętokrzyskim (5), na Opolszczyźnie (4), Dolnym Śląsku (3), w woj. kujawsko-pomorskim (1) i na Podlasiu (1).

Z przykrością informujemy o śmierci 2 osób zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 83-K Zgierz, 67-M Racibórz. Osoby te miały choroby współistniejące.



Prawie milion próbek przebadanych

Resort zdrowia poinformował w czwartek, że do środy laboratoria przebadały 996 tys. 604 próbek pobranych od 903 tys. 486 osób. W ciągu doby wykonano ponad 29,4 tys. testów.

6,5 mln zakażonych na świecie

Liczba osób zakażonych koronawirusem na całym świecie przekroczyła w czwartek 6,5 mln - wyliczył amerykański Uniwersytet Johnsa Hopkinsa z Baltimore. Zdaniem uczelni, wśród tej liczby jest 386 tys. 464 zgonów na Covid-19.

Najtrudniejsza sytuacja nadal panuje w Stanach Zjednoczonych, gdzie zachorowało 1 mln 851 tys. 520 obywateli, a zmarło ponad 107 tys. Amerykanów.

Europejskie państwa wpuszczają cudzoziemców

Natomiast w Europie otwierają się kolejne granice. Od środy obywatele państw UE mają zgodę na wjazd do Włoch, podobną decyzję podjęła też Austria, lecz ta zacznie obowiązywać od czwartku. Taki sam ruch zamierzają uczynić Niemcy, Czechy, Francja i Grecja - otwarcie granic planują na 15 czerwca.

Wjazd do kraju od 22 czerwca umożliwi także Hiszpania. Jednak polskie MSZ nadal zaleca swoim obywatelom unikanie wszelkich podróży zagranicznych.

