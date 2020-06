Organizujesz wesele? Szczegółowe wytyczne ministerstwa

Od najbliższej soboty możliwa jest organizacja wesel w większym gronie - do 150 osób, ale z powodu pandemii koronawirusa będą się one nieco różniły od tych, na których do tej pory bywaliśmy. Jak będzie wyglądało wesele w "nowej normalności"?

Szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji wesel przygotowało Ministerstwo Rozwoju razem z Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Przede wszystkim, na wesele nie mogą przyjąć osoby, które są zakażone koronawirusem, przebywają w kwarantannie i izolacji.

Przy stole

Państwo młodzi powinni postarać się usadzić gości w ten sposób, by przy jednym stole siedziały osoby z tej samej rodziny, bądź z jednego gospodarstwa domowego.

Jeśli goście będą usadzeni inaczej, to resort proponuje, by liczbę osób zmniejszyć o 20 proc. od standardowego usadzania - czyli jeśli przy stoliku mogło siedzieć 10 osób, to liczba ta powinna być zmniejszona do 8. Goście powinni też być usadzani po obu stronach stołu w ten sposób, by nie siedzieli vis a vis.

Jeśli państwo młodzi korzystają z dodatkowych usług, m.in. baru sałatkowego, baru kawowego, stołów z tzw. live cooking, "słodkiego stołu", czy "stołu wiejskiego", to do obsługi takich miejsc powinna być wyznaczona jedna osoba.

Goście weselni nie muszą na sali nosić maseczki. Ministerstwo nie przestawia wytycznych dotyczących tańca i zabaw weselnych, ale tu raczej trudno o zachowanie dystansu.

Lista gości

Organizatorzy wesela powinni mieć również pełną listę gości oraz obsługi imprezy z kontaktami tak, by w razie potrzeby mogły być one przekazane do sanepidu.

Jeden kelner nie powinien obsługiwać więcej niż 15 osób, a podając kolejne dania, powinna robić to ta sama osoba, bądź ten sam zespół kelnerski. Obsługa imprezy powinna nosić maseczki lub osłony ust i nosa.

W szatni organizatorzy powinni przygotować więcej miejsca. Chodzi o to, by poszczególne okrycia wierzchnie nie stykały się ze sobą np. były powieszone na co drugim haczyku.

W obiekcie powinna być ustalona liczba osób, która może przebywać jednocześnie w toaletach. Wyłączone powinny być też suszarki do rąk.

W Kościele

Dla państwa młodych, którzy decydują się na ślub kościelny ważna wiadomość - od 30 maja nie obowiązuje limit osób w obiektach kultu religijnego. Obowiązuje jednak zasada zachowania dystansu społecznego oraz konieczne jest zakrywanie ust i nosa.

W przypadków ślubów cywilnych warto skontaktować się z właściwym dla siebie Urzędem Stanu Cywilnego i zapytać o szczegółowe wytyczne.

