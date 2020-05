Wkrótce możliwa organizacja wesel. Wiceminister ujawniła szczegóły

Wiceminister rozwoju poinformowała w Polsat News, że podczas wtorkowej wideokonferencji z przedstawicielami branży ślubnej poruszono kwestię luzowania obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa.

"Nie chcemy psuć gościom zabawy"

- Dajemy sobie czas do końca tygodnia, aby w porozumieniu z ministerstwem zdrowia przygotować wytyczne, które będą obowiązywały - powiedziała Olga Semeniuk. - Mamy nadzieję, że uda nam się branżę weselną uruchomić od 1 czerwca - podkreśliła.

- Po fryzjerach i kosmetyczkach jest to jedna z najbardziej pożądanych branż. Przygotowujemy zalecenia, które będą uwzględniały poszczególne sektory; osobno dla cateringu, obsługi wesel, czy wystroju sal - mówiła Semeniuk.

O ostatecznym kształcie wydanych rozporządzeń oraz terminie ich publikacji zdecydują premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Łukasz Szumowski. Zaopiniować musi je także Główny Inspektorat Sanitarny. - Mam nadzieję, że w poniedziałek będziemy mogli je wywiesić na naszej stronie internetowej - podkreśliła wiceminister rozwoju.

- Ile osób na takie wesele będzie można zaprosić? - zapytał prowadzący program Michał Stela.

- Nie chcę zdradzać szczegółów, ale początkowo wytyczne nad którymi pracujemy dotyczyły 50 osób. Mamy nadzieję, że w kontekście naszych rozmów ta liczba zostanie zwiększona - odpowiedziała rozmówczyni stacji.

- Prawda jest taka, że większość wesel organizowanych jest na co najmniej 100 osób. Myśli pani, że te wytyczne rozczarują ludzi? - pytał dziennikarz.

- Pracujemy nad tym, aby propozycje, które zaprezentujemy spełniały na tyle wysoki standard bezpieczeństwa, abyśmy mogli zwiększyć liczbę osób na weselach - powiedziała Olga Semeniuk.

Chrzciny, komunie, imieniny

- Czy to będzie się również tyczyło innych imprez, typu chrzciny czy imprezy komunijne, imieniny, urodziny? Co będziemy mogli zorganizować? - dopytywał Stela.

- Chcemy do tego podejść bardziej kompleksowo i oprócz wesel uwzględnić również chrzciny. Jeśli chodzi o przeprowadzenie imienin czy urodzin, to na ten temat jeszcze nie dyskutowaliśmy. Ale jest to cenna uwaga, którą na pewno wykorzystamy - zaznaczyła wiceminister.

- Pytanie w takim razie, jak dalej to odmrożenie będzie postępowało? 1 czerwiec jest datą wiążącą? - dopytywał Stela.

- To jest data, o której już w przestrzeni publicznej mówiła wicepremier Jadwiga Emilewicz. Mamy w tym momencie przygotowane protokoły dla klubów fitness, kończymy przygotowywanie podobnych na potrzeby eventów, imprez kongresowych, biznesowych. Uwzględniliśmy również salony tatuażu i peercingu. Właśnie zakończyliśmy przygotowywanie wytycznych dla sektora solariów.

- Ślub albo komunia w maseczce? – zapytał gospodarz "Interwencji Extra".

- Przygotowujemy racjonalne wytyczne, które mają służyć powszechnie. I mamy nadzieję, że kryteria, które wprowadzimy zapewnią jednocześnie dobrą zabawę gościom - odpowiedziała wiceminister.

Ministerstwo rozwoju uruchomiło infolinię, której konsultanci mają odpowiadać na pytania związane wdrażaniem zaleceń resortu.

