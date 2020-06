"Może się wykąpie i ogoli?". Brudziński o Tusku

Kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski ma tydzień na zebranie 100 tys. podpisów. "Zbierzemy. Zagłosujemy. Wygramy. Tak jak wtedy, 4 czerwca" - napisał na Twitterze były szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Odpowiedział mu europoseł PiS i szef sztabu organizacyjnego Andrzeja Dudy, Joachim Brudziński. "Może KrulUE zanim zbierze i zagłosuje to najpierw się wykąpie i ogoli?" - zapytał.

W środę marszałek Sejmu Elżbieta Witek zarządziła wybory prezydenckie na 28 czerwca. Zgodnie z kalendarzem wyborczym, nowi kandydaci w wyborach mają czas do 5 czerwca na rejestrację, a do 10 czerwca na zebranie stu tysięcy podpisów. Tzw. "prawa nabyte" dotychczasowych kandydatów zostaną utrzymane.

Oznacza to, że sztab kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego ma dokładnie tydzień na zebranie wymaganej ilości podpisów.

"Zbierzemy. Zagłosujemy. Wygramy. Tak jak wtedy, 4 czerwca" - napisał na Twitterze były szef Rady Europejskiej Donald Tusk.

Byłemu premierowi odpowiedział eurodeputowany PiS Joachim Brudziński, który pełni funkcję szefa sztabu organizacyjnego Andrzeja Dudy.

"Może KrulUE zanim zbierze i zagłosuje to najpierw się wykąpie i ogoli?" - zapytał.

Może #KrulUE zanim zbierze i zagłosuje to najpierw się wykąpie i ogoli?🤔 https://t.co/0BHWpEaj4C — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) June 3, 2020

Brudziński prawdopodobnie nawiązał do zdjęcia Tuska z wtorku. Przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej wystąpił wówczas w kilkudniowym zaroście i koszuli z podwiniętymi rękawami.

A good and interesting meeting with Chairman of EDS, Carlo Angrisano pic.twitter.com/NNaYMHaONd — Donald Tusk (@donaldtuskEPP) June 2, 2020

"Chama poznasz zawsze"

Na wpis Brudzińskiego zareagowało wielu internautów. Zarzucano mu m.in. brak kultury i klasy. Wśród krytykujących europosła PiS znaleźli się także inni politycy i dziennikarze.

"Chama poznasz zawsze. Choćby był posłem, ministrem, liderem partii, to cham będzie zawsze chamem i jako cham będzie epatował innych swym chamstwem. Dzisiaj ujawnił się cham - Joachim" - napisał mecenas Roman Giertych.

"Jest Pan inteligentnym gościem. Po co Pan to robi? Aby przypodobać się naczelnikowi? On tego nie czyta..." - pytała z kolei dziennikarka Agnieszka Burzyńska.

"Piszcie te swoje bluzgi"

W odpowiedzi na falę krytyki Brudziński zamieścił w środę wieczorem dwa kolejne wpisy. W pierwszym z nich nawiązał do wypowiedzi Donalda Tuska z TVN24. - Chciałbym powiedzieć do pana Kaczyńskiego: "Nie strasz, nie strasz…" - mówił szef EPP.

"Totalni i inni sini razem wyli z radości i klaskali w dłonie nad »finezją« i »dowcipem« hejtera i trolla. Jak wypomnieć #Krulowi niechlujny wygląd to wyją z oburzenia" - napisał Brudziński.

Jak #KrulUE w kultowej dla totalnych TV kierował do oponentów słowa: „nie strasz nie strasz, bo się...”to totalni i inni sini razem wyli z radości i klaskali w dłonie nad„finezją” i „dowcipem” hejtera i trolla. Jak wypomnieć #Krulowi niechlujny wygląd to wyją z oburzenia. 😂 — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) June 3, 2020

"Jak ja lubię te »czułości« na moim TT totalnych i innych sinych razem gdy im zaczepić #KrulaUE. Piszcie »kochani« te swoje bluzgi, nic mi nie sprawia większej satysfakcji jak wasze »paroksyzmy« kultu dla »Słońca EPP«" - dodał.

Jak ja lubię te „czułości” na moim TT totalnych i innych sinych razem gdy im zaczepić #KrulaUE 😂 Piszcie „kochani” te swoje bluzgi, nic mi nie sprawia większej satysfakcji jak wasze „paroksyzmy” kultu dla „Słońca #EPP”😂 — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) June 3, 2020

zdr/luq/ polsatnews.pl