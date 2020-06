Trump poprosił Melanię, by uśmiechnęła się przed kamerami. Jej reakcja podbija sieć

To nie są najlepsze dni dla Donalda Trumpa. Amerykański prezydent jest krytykowany za postawę wobec protestujących po zabójstwie George'a Floyda, m.in. za decyzję o użyciu gazu łzawiącego wobec manifestujących przed Białym Domem oraz za pozowanie do zdjęć z biblią. Teraz głośno o filmie, na którym Trump prosi żonę, by uśmiechnęła się do reporterskich obiektywów. Melania nie była zachwycona.