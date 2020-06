Żona policjanta, który dusił Floyda, chce rozwodu, zmiany nazwiska i prawa do nieruchomości

Kellie i Derek są małżeństwem od czerwca 2010 r. W czerwcu świętowaliby swoją 10. rocznicę. Poznali się w szpitalu, w którym pracowała wówczas Kellie, gdy Chauvin przywiózł na badania podejrzanego o przestępstwo.

"Nieodwracalny podział małżeństwa"

Kobieta zdecydowała się na złożenie pozwu o rozwód 28 maja, trzy dni po śmierci George'a Floyda i dzień przed postawieniem policjantowi zarzutów o zabójstwo trzeciego stopnia i nieumyślnego spowodowania śmierci mężczyzny.

ZOBACZ: Zabrała głos po raz pierwszy od śmierci Floyda. Nie powstrzymała łez

W piśmie pełnomocnicy kobiety oceniają zabójstwo czarnoskórego 46-latka, jako przyczynę "nieodwracalnego podziału małżeństwa", bez możliwości jego naprawienia. Choć Chauvin nie wypowiada się osobiście na temat wydarzeń w Minneapolis, to reprezentująca ją kancelaria prawnicza zapewniła, że kobieta jest "zdruzgotana śmiercią pana Floyda i jest myślami z rodziną i protestującymi, których dotknęła śmierć mężczyzny".

JUST IN: Minnesota attorney general Keith Ellison says he is "considering all charges" and that "all options are on the table," when it comes to prosecuting former Minneapolis police officer Derek Chauvin for the death of George Floyd. https://t.co/gHJMXAGWOs pic.twitter.com/LuIc6HKLrq