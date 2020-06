"Żądamy sprawiedliwości" - syn George'a Floyda

- Cała rodzina widziała tragiczne zabójstwo George'a. Nie chcę znowu przytaczać tych szczegółów. Była to przerażająca śmierć, a na dodatek wiązało się to z utratą ukochanej osoby - dodał Benjamin Crump, adwokat rodziny Floydów, który przez cały wywiad podtrzymywał syna zamordowanego 43-latka.

"Wszyscy funkcjonariusze powinni zostać aresztowani"

CNN jako pierwsze poinformowało o zmianie zarzutów dla policjanta z Minneapolis Dereka Chauvina, który 25 maja podduszał George'a Floyda kolanem - zamiast zarzutu o morderstwo trzeciego stopnia, usłyszy zarzut o morderstwo drugiego stopnia. Pozostałych trzech funkcjonariuszy biorących udział w zatrzymaniu usłyszało zarzuty o pomoc i podżeganie do zabójstwa. Informacje potwierdził kilka godzin później prokurator generalny stanu Minnesota Keith Ellison.

- Wszyscy czterej funkcjonariusze powinni zostać aresztowani w związku z przerażającym zabójstwem ojca Quincy'ego. Chcemy, by stało się to jeszcze przed pogrzebem pana Floyda - skomentował Crump. Zapewnił, że rodzina chce, by Chauvinowi postawiono zarzut morderstwa pierwszego stopnia - z premedytacją.

George Floyd, 46-letni Afroamerykanin, zmarł 25 maja w Minneapolis, gdy w czasie aresztowania za domniemaną próbę zapłacenia fałszywym czekiem na 20-dolarów został przygnieciony do ziemi przez policjanta, który przez dziewięć minut klęczał na jego szyi. Na nagraniu wideo z aresztowania słychać, jak Floyd, który był nieuzbrojony, mówił, że nie może oddychać. Śmierć Floyda wywołała w wielu miastach USA falę protestów przeciwko brutalności policji. Protesty odbyły się również w innych krajach: na ulice Londynu w środę wyszło tysiące demonstrantów.

bas/msl/ CNN, polsatnews.pl