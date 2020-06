George Floyd Challenge? Szokujące zdjęcia

Każdy z materiałów opublikowany w mediach społecznościowych ma cechy wspólne: młodzi mężczyźni lub nastolatkowie uśmiechnięci, pozują w określonej pozycji. Jeden kładzie się na ziemi. Drugi natomiast przyciska jego głowę kolanem do podłoża. Dokładnie w taki sam sposób, 25 maja, policjant Derek Chauvin dusił 46-letniego Afroamerykanina na jednej z ulic w Minneapolis.

ZOBACZ: Zabrała głos po raz pierwszy od śmierci Floyda. Nie powstrzymała łez



Internauci są zbulwersowani. W postach na Twitterze i Facebooku nie brakuje słów krytyki.

"Absurd i rasizm"



"To absolutnie przerażające, że komuś może sprawić przyjemność drwienie ze śmierci innego człowieka. Absurd i rasizm" - pisze jedna z komentujących.

This is absolutely horrifying that it would bring pleasure to a human being to mock the death of another human being. This is absurd and RACIST. #GeorgeFloydChallenge pic.twitter.com/rQADTiNclV