Wybory prezydenckie. Marszałek Sejmu podała termin

Do piątego czerwca kandydaci będą mieli czas na zarejestrowanie w Państwowej Komisji Wyborczej, do dziesiątego czerwca nowi kandydaci na zebranie stu tysięcy podpisów pod listami poparcia. W najbliższym czasie światło dzienne powinno zostać opublikowane rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia dotyczące konkretnych wytycznych w sprawie zachowania środków bezpieczeństwa w lokalach wyborczych.

ZOBACZ: Wiemy, jak będą wyglądały środki bezpieczeństwa w lokalach wyborczych

"Wybory 10 maja powinny były się odbyć"

Przed ogłoszeniem terminu wyborów marszałek Sejmu zwracała uwagę: - To jest nasze prawo, nasze święto. To jest sprawa polskiej racji stanu. (...) Prawo wyborcze jest podstawowym prawem obywatela. Nie może być tak, że jakakolwiek partia uznaje, czy i kiedy odbędą się wybory. A mieliśmy z tym do czynienia od początku marca - oceniła. Elżbieta Witek podkreśliła, że "wybory 10 maja powinny były się odbyć". - Byliśmy na to przygotowani, zwracaliśmy uwagę na dwie kwestie: pierwsza to zabezpieczenie zdrowia i życia Polaków. To było najważniejsze. Z drugiej strony staraliśmy się działać na tyle skutecznie, by przeciwdziałać zwalnianiu pracowników, by chronić naszą gospodarkę - dodawała.

Jak mówiła Witek, kwestia wyborów prezydenckich jest "sprawą fundamentalną, ustrojową". - W tak trudnej sytuacji epidemicznej musieliśmy znaleźć rozwiązanie, które da poczucie bezpieczeństwa i doprowadzi do wyborów. Wtedy okazało się, że ze strony opozycji napotkaliśmy opór. Chodziło nie o życie Polaków i zdrowie, ale o partykularny interes partii - wskazywała.

Witek oceniła przy tym, że przykłady innych krajów były dowodem na to, że współpraca między konkurującymi ze sobą partiami jest możliwa przy organizacji wyborów w czasie pandemii. W Polsce jednak do tego nie doszło. - Te wybory mogły się odbyć korespondencyjnie przy pomocy Poczty Polskiej. Mieliśmy obstrukcję, rozpoczęła się akcja "ulica i zagranica". Opozycja dobrze czuje się w chaosie - oceniła. - Tylko dobra współpraca prezydenta z rządem daje gwarancję odbudowy polskiej gospodarki - dodawała.

WIDEO: Marszałek Sejmu ogłasza termin wyborów prezydenckich

Jak będzie wyglądał kalendarz wyborczy?

W trakcie briefingu marszałek Sejmu ogłoszony został też kalendarz wyborczy. W piątek 5 czerwca minie termin na zawiadamianie PKW o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta, a także o uczestnictwie w wyborach przez komitety wyborcze, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez PKW w związku z wyborami prezydenta zarządzonymi na 10 maja.

Do 12 czerwca pełnomocnicy wyborczy będą mogli zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, zaś obwodowe komisje wyborcze zostaną powołane przez komisarzy wyborczych do 15 czerwca. 13 czerwca minie termin na zgłaszanie konsulom zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą, a 16 czerwca na zgłaszanie komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju.

Do 21 czerwca będzie możliwe wydanie przez Państwową Komisję Wyborczą na wniosek ministra zdrowia uchwały, w której zarządza się wyłączne głosowanie korespondencyjne na terenie co najmniej gminy lub jej części, jeśli na tym terenie nastąpiło nagłe i znaczące pogorszenie sytuacji epidemicznej.

Do 26 czerwca jest czas na zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 5 dniu przed dniem wyborów.

Do 26 czerwca wyborcy głosujący korespondencyjnie w kraju będą mieli czas na wrzucenie kopert zwrotnych do nadawczych skrzynek pocztowych.

28 czerwca w godzinach od 7 do 21 odbędzie się głosowanie w lokalach wyborczych. Wtedy też możliwe będzie dostarczenie kopert zwrotnych (od głosujących korespondencyjnie) przez Pocztę Polską oraz urzędy gmin do właściwych obwodowych komisji wyborczych, możliwe będzie także dostarczenie kopert zwrotnych przez wyborców osobiście lub za pośrednictwem innych osób do właściwych obwodowych komisji wyborczych.

WIDEO: Marszałek Witek o terminie wyborów prezydenckich [CAŁA KONFERENCJA]

maf/luq/ polsatnews.pl, pap