Duda przed Trzaskowskim i Hołownią. Najnowszy sondaż prezydencki

Z sondażu wynika, że na Andrzeja Dudę chce głosować 41 proc. badanych, na Rafała Trzaskowskiego - 26,1 proc., a na Szymona Hołownię - 12 proc.

Władysław Kosiniak-Kamysz może liczyć na 7,1 proc. poparcia, Krzysztof Bosak - 6,5 proc., a Robert Biedroń - 2,3 proc. Pozostałe 5 proc. badanych nie wie, na kogo odda swój głos.

Prawie połowa Polaków chce wziąć udział w wyborach

45,5 proc. badanych deklaruje, że zdecydowanie weźmie udział w wyborach, a 13,4 proc. - że raczej tak. Z kolei 22,9 proc. badanych deklaruje, że zdecydowanie nie zamierza głosować, a 13,6 proc. - raczej nie.

Badanie ogólnopolskie przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na próbie 1100 osób. Badanie przeprowadzono 29–30 maja 2020 r., metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

"Nie lekceważymy konkurentów"

Rzecznik sztabu Andrzeja Dudy, Adam Bielan komentując przedwyborcze sondaże w rozmowie z "Super Expressem" podkreślił, że prezydent Duda od wielu miesięcy we wszystkich sondażach zdecydowanie wygrywa wybory. - Niemniej, uważamy przede wszystkim, że to nie sondaże rozstrzygają wybory, ale wyborcy przy urnach - zaznaczył.

- Mogę zapewnić, że my w przeciwieństwie do poprzednika Andrzeja Dudy, Bronisława Komorowskiego, nie zlekceważymy konkurentów. Będziemy ciężko pracować, żeby zasłużyć na zaufanie Polaków i by Andrzej Duda nadal był głową państwa. Zdajemy sobie sprawę, że kampania będzie dużym wyzwaniem i brutalnym starciem. Widać już, że sztab Rafała Trzaskowskiego nie cofnie się przed niczym i nie będzie unikał ciosów poniżej pasa - powiedział Bielan.

dk/ PAP