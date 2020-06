Podrobione recepty na morfinę. 24-latek usłyszał ponad 280 zarzutów

Policja z Gniezna zatrzymała mieszkańca powiatu poznańskiego, podejrzanego m.in. o oszustwa i podrabianie recept na lek zawierający morfinę. 24-latek usłyszał łącznie ponad 280 zarzutów. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

O sprawie poinformowała w środę gnieźnieńska policja. Jak podano, funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie od wielu miesięcy prowadzili śledztwo dotyczące oszustw.

"Sprawa miała swój początek we wrześniu 2018 roku, kiedy to gnieźnieńscy policjanci (...) zatrzymali cztery młode osoby w wieku od 18 do 22 lat (dwie kobiety, dwóch mężczyzn), które posługiwały się sfałszowanymi receptami na morfinę. Funkcjonariusze ustalili wówczas, że oszukali kilka aptek na terenie województwa wielkopolskiego, w tym cztery na terenie Gniezna" – podała policja.

Wobec trzech podejrzanych za oszustwa, prokurator zastosował wówczas policyjny dozór, wobec czwartego, 22-letniego mieszkańca powiatu poznańskiego, któremu dodatkowo zarzucano handel narkotykami, Sąd Rejonowy w Gnieźnie zdecydował o tymczasowym areszcie.

Powołano biegłych z wielu dziedzin

Policja wskazała, że od tego czasu trwały dalsze czynności procesowe. W sprawie powołano m.in. biegłych z kilku dziedzin kryminalistyki.

"W drugiej połowie maja w Lipnie w woj. kujawsko-pomorskim gnieźnieńscy policjanci, na podstawie ustaleń operacyjnych ponownie zatrzymali głównego podejrzanego, obecnie już 24-letniego mieszkańca powiatu poznańskiego. Na podstawie zgromadzonych materiałów oraz opinii biegłych podejrzanemu przedstawiono łącznie 283 zarzuty. Najliczniejsze dotyczyły podrobienia recept na lek zawierający morfinę, przygotowań do tego przestępstwa, oszustw i usiłowania oszustw właścicieli aptek z terenu Poznania, Wrześni i Gniezna, przetwarzania oraz posiadania narkotyków" – poinformowała gnieźnieńska policja.

24-latkowi grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

