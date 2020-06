Włodzimierz Czarzasty w "Gościu Wydarzeń". Transmisja od godz. 19:30

- W związku z tym, że Piotr Zgorzelski (PSL-Kukiz'15) i Andrzej Rozenek (Lewica) nie przeprosili ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego za swoje słowa, prawnicy przygotowują pozwy o naruszenie jego dóbr osobistych – poinformował we wtorek po południu rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz.

Wcześniej wiceminister domagał się od posłów przeprosin do godz. 13 za "za haniebne słowa" w mediach na temat ministra i jego rodziny. Dodał, że politycy ci "sugerowali jakoby minister Szumowski i jego rodzina zarabiali na epidemii". Nie sprecyzował jednak, o które wypowiedzi medialne chodzi.

"Żadnych przeprosin nie będzie"

Zapytaliśmy wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego o wezwanie do przeprosin przez wiceministra Cieszyńskiego. - Niech wiceminister znajdzie swoje miejsce w szeregu - odpowiedział.

Na wezwanie wiceministra odpowiedział w mediach społecznościowych również poseł Andrzej Rozenek. "Żadnych przeprosin nie będzie. Trzeba powołać komisję śledczą do zbadania interesów rodziny Szumowskich. Tu moje oficjalne stanowisko, wraz z faktami potwierdzającymi w pełni to co powiedziałem wczoraj w Polsacie News".

