Wiceminister zdrowia wzywa polityków do przeprosin. Dał im dwie godziny

- Wzywam pana marszałka Zgorzelskiego i pana posła Rozenka, aby dzisiaj, w ciągu najbliższych dwóch godzin, do godz. 13, przeprosili za haniebne słowa, które wczoraj padły pod adresem pana ministra Szumowskiego i jego rodziny - powiedział na konferencji prasowej wiceminister zdrowia, Janusz Cieszyński.

- W związku z opublikowanym przez "Gazetę Wyborczą" i portal wyborcza.pl materiałem, w przypadku którego wydaje się, że tym razem nie były prowadzone żadne konsultacje z prawnikami, w materiale znalazły się nieprawdziwe informacje dotyczące zarówno zakupów realizowanych przez Ministerstwo Zdrowia, jak i nieprawdziwa sugestia, jakoby z Ministerstwem Zdrowia kontaktowało się w sprawie zakupów Centralne Biuro Antykorupcyjne - przekazał Cieszyński na konferencji prasowej.

Dodał, że resort będzie domagał się sprostowania zarówno w wydaniu papierowym "GW" jak i na portalu gazeta.pl. - Będziemy domagali się sprostowania kłamliwych, fałszywych informacji, które zostały podane do publicznej wiadomości - podkreślił Cieszyński.

Plakaty z Szumowskim

- Zgłosimy do prokuratury informację na temat tego, co widziała w ubiegłym tygodniu cała Polska, czyli hejterskiej akcji plakatów, które na nośnikach należących do firmy z koncernu "Agora" na przystankach komunikacji miejskiej zawisły i uderzały w dobre imię pana ministra Łukasza Szumowskiego i jego rodziny - powiedział Cieszyński. W nocy z czwartku na piątku na wiatach kilku przystanków zamiast reklam pojawiły się plakaty z podobizną ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

Jak dodał, treść plakatów, jest "tożsama z tą, którą wandale dwukrotnie już narysowali na murach budynku Ministerstwa Zdrowia".

- Wydaje się, że to nie jest przypadek, szczególnie, że akurat dziwnym trafem to właśnie "Gazeta Wyborcza" jako pierwsza dotarła do autorów akcji plakatowych. Chcielibyśmy, żeby to zostało wyjaśnione, chcielibyśmy się dowiedzieć, kto stoi za akcją hejtu wymierzoną w prof. Łukasza Szumowskiego i Ministerstwo Zdrowia. Chcemy, aby w tym zadaniu wsparła nas prokuratura - dodał.

O plakatach ze swoim wizerunkiem minister Szumowski mówił w poniedziałek na antenie Polsatu w "Gościu Wydarzeń". - To typowy objaw hejtu, mowy nienawiści. Dziwnym trafem opisuje to "Gazeta Wyborcza", właścicielem tych nośników jest Agora, wydawca tej gazety. Czy to przypadek? - powiedział szef resortu zdrowia.

Wezwanie do przeprosin

- Wzywam pana (wice)marszałka (Piotra - red.) Zgorzelskiego i pana posła (Andrzeja - red.) Rozenka do tego, aby dzisiaj, w ciągu najbliższych dwóch godzin, do godz. 13 przeprosili za haniebne słowa, które wczoraj padły w mediach pod adresem pana ministra Szumowskiego i jego rodziny. Słowa, które są absolutnie nieprawdziwe, które szkalują jego dobre imię i na które nie będzie zgody z naszej strony. W przeciwnym wypadku skierujemy do końca tego tygodnia pozwy w ramach ochrony dóbr osobistych pana prof. Szumowskiego i jego rodziny - dodał.

Wiceminister dodał, że politycy ci "sugerowali jakoby minister Szumowski i jego rodzina zarabiali na epidemii". Nie sprecyzował jednak, o które wypowiedzi medialne chodzi.

"Żadnych przeprosin nie będzie"

Poseł Andrzej Rozenek odpowiedział na apel wiceministra. "Żadnych przeprosin nie będzie. Trzeba powołać komisję śledczą do zbadania interesów rodziny Szumowskich. Tu moje oficjalne stanowisko, wraz z faktami potwierdzającymi w pełni to co powiedziałem wczoraj w Polsacie News".

Żadnych przeprosin nie będzie. Trzeba powołać komisję śledczą do zbadania interesów rodziny Szumowskich.

Tu moje oficjalne stanowisko, wraz z faktami potwierdzającymi w pełni to co powiedziałem wczoraj w @PolsatNewsPL ⬇️#SzumowskiGatehttps://t.co/WafXTWCddm — Andrzej Rozenek (@ARozenek) June 2, 2020

Poseł Andrzej Rozenek był w poniedziałek gościem "Debaty Dnia" na antenie Polsat News. - Rodzina Szumowskich zarabia duże pieniądze na tym, że w Polsce jest epidemia - stwierdził. Przerwał mu Dominik Tarczyński (PiS) słowami: - Będzie pan miał proces! Gwarantuję to panu!

Polityk Lewicy odpowiedział, że on "nie zarabia na przyłbicach". - Ten sam minister Szumowski nadzorował NCBR, z tego samego NCBR rodzina Szumowskich brała subwencje. To rzeczy niedopuszczalne w państwie demokratycznym - mówił.

pgo/luq/ Polsat News, polsatnews.pl