Polityk Lewicy mówił o rodzinie Szumowskiego. Tarczyński z PiS obiecał mu proces

- Rodzina Szumowskich zarabia duże pieniądze na tym, że w Polsce jest epidemia - powiedział w programie "Debata Dnia" poseł Lewicy Andrzej Rozenek. Zareagował na to Dominik Tarczyński, europoseł PiS obiecał mu wytoczenie procesu. - Skończyły się czasy, że możecie nas opluwać - stwierdził Tarczyński.

Według polityków Koalicji Obywatelskiej w 2016 r. Szumowski jako wiceminister nauki kontrolował Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które podjęło wtedy decyzję korzystną dla firmy jego brata. Otrzymała ona dotację, co zdaniem posłów KO świadczy o "ogromnym konflikcie interesów".

ZOBACZ: "Łatwo jest snuć insynuacje". Szumowski odpowiada na zarzuty KO

Według innych doniesień Jarosław Gowin miał zawiadomić CBA ws. przyznawania grantów przedsiębiorstwu brata Szumowskiego. Minister był o to pytany w poniedziałkowym "Gościu Wydarzeń".

- To kompletne pomylenie faktów. Wicepremier Gowin złożył zawiadomienie dotyczące procedur w NCBiR. I słusznie, bo te procedury, za PO, były nie do końca czytelne. Wiele firm, w tym mojego brata, w tym programie uczestniczyło. Jeżeli instytucja państwowa ogłasza konkurs to firmy się zgłaszają - mówił Szumowski.

ZOBACZ: "Z kobietami jest bardzo różnie". Szumowski o tym, czy jego żona ujawni majątek

Dodał też, że jego żona zastanawia się nad ujawnieniem swojego majątku, o co wnioskują politycy opozycji.

Tarczyński obiecał proces po słowach o rodzinie Szumowskiego

O doniesieniach dotyczących ministra Szumowskiego i jego rodziny dyskutowali goście "Debaty Dnia".

- Rodzina Szumowskich zarabia duże pieniądze na tym, że w Polsce jest epidemia - uznał Andrzej Rozenek z Lewicy. Przerwał mu Dominik Tarczyński (PiS) słowami: - Będzie pan miał proces! Gwarantuję to panu!

Polityk Lewicy odpowiedział, że on "nie zarabia na przyłbicach". - Ten sam minister Szumowski nadzorował NCBR, z tego samego NCBR rodzina Szumowskich brała subwencje. To rzeczy niedopuszczalne w państwie demokratycznym - mówił.

ZOBACZ: "Nie zarobiłem złotówki na pośrednictwie". Brat ministra zdrowia zabrał głos ws. grantów

Rozenek dodał, że "to nie zmienia oceny tego, czy minister Szumowski dobrze działał w czasie pandemii czy źle".

- Skończyły się czasy, że możecie nas opluwać. Nie życzę sobie, aby pan obrażał ministra konstytucyjnego - wtrącił Tarczyński.

- A ja życzyłbym sobie, aby powstała komisja śledcza, która wyjaśniłaby to wszystko (informacje nt. Szumowskiego - red.). Za poprzednich rządów, np. przy aferze hazardowej, były komisje śledcze i one te sprawy wyjaśniały; owszem, ze szkodą dla rządzących - odparł Rozenek.

WIDEO: Fragment "Debaty dnia"

Tarczyński do posła opozycji: Paweł, a gdzie pracuje twoja żona?

Również Paweł Szramka (Koalicja Polska) stwierdził, że "zarabiają ludzie bezpośrednio związani z ministrem Szumowskim". - Mówienie, że nie występuje konflikt interesów jest śmieszne. To tak, jakby Łukasz Szumowski był oderwany od rządu i nie miał nic wspólnego z pozostałymi jego członkami - przekonywał.

Wtedy Tarczyński zapytał: - Paweł, a gdzie pracuje twoja żona? Porozmawiajmy o tym.

Szramka odpowiedział, że "dziwi go wyciąganie naszych małżonek czy narzeczonych". - Panie Dominiku Tarczyński, nie jestem ministrem, nie mam wpływu na decyzje rządu - skwitował polityk Koalicji Polskiej.

WIDEO - Ciało obdarte ze skóry i rozczłonkowane. Wstrząsające szczegóły zbrodni na Pomorzu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/grz/ polsatnews.pl, Polsat News