Plakaty wymierzone w Szumowskiego. Ministrowie: żądamy ich usunięcia

W nocy z czwartku na piątku na wiatach kilku przystanków zamiast reklam pojawiły się plakaty z podobizną ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Inicjatorzy akcji są nieznani.

Duży, czerwony napis "Ewangelia wg Łukasza Sz." umieszczono obok twarzy ministra, którego sylwetkę wkomponowano w postać Kawalera Zakonu Maltańskiego. Pod nim wypunktowano zarzuty: "zakłamywanie statystyk dot. COVID-19, rekomendacja ws. wyborów, maseczki do d*py za 5 mln" - czytamy.

Na wspólnej konferencji prasowej szef KPRM Michał Dworczyk, minister cyfryzacji Marek Zagórski, szefowa MRPiPS Marlena Maląg oraz minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk zaapelowali o usunięcie plakatów z przystanków.

- Żądamy od prezydenta (Rafała) Trzaskowskiego, żeby nie dopuszczał do mowy nienawiści w Warszawie. Żądamy, aby przystanki, które są infrastrukturą warszawską, nawet jeśli to jest powierzchnia reklamowa wynajęta, ale jest to infrastruktura miasta stołecznego Warszawy, były wolne od tego rodzaju hejterskich nienawistnych grafik - podkreślił Dworczyk.

- To jest proszę państwa niedopuszczalne, to jest przejaw skrajnej nieodpowiedzialności. Żądamy, żeby te plakaty jak najszybciej zostały usunięte i aby pan prezydent Trzaskowski zadbał o to, aby tego rodzaju grafik, plakatów w przestrzeni miejskiej nie było - dodał szef KPRM.

Podkreślił jednocześnie, że w polityce nie wolno używać mowy nienawiści i nie wolno w polityce w ten sposób funkcjonować.

"Jeśli będzie podstawa, złożymy zawiadomienie do prokuratury"

W odpowiedzi na pytanie, czy skierowano w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury, Dworczyk odparł, że nie. - Nie złożyliśmy jeszcze tego zawiadomienia. Sprawa jest świeża, przeanalizujemy to i jeśli będzie podstawa do tego, to na pewno takie kroki zostaną podjęte - powiedział.

Jak dodał, niezależnie od tego, czy przepisy są łamane, czy nie, to po prostu nie powinno być zgody wśród polityków, niezależnie od opcji, na nienawiść, na nakręcanie takiej spirali nienawiści w życiu społecznym i politycznym.

zdr/ polsatnews.pl, PAP