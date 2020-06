Petycja przeciwko uruchomieniu białoruskiej elektrowni jądrowej - 250 km od Polski

Białorusini rozpoczęli zbiórkę podpisów pod petycją wzywającą władze do odroczenia uruchomienia elektrowni w Ostrowcu (ok. 250 km od granicy z Polską) do czasu rozwiązania problemów z jej bezpieczeństwem. Autorzy petycji obawiają się także, że groźne może być już samo przeprowadzenie tak poważnej operacji, jaką jest uruchomienie siłowni w warunkach pandemii koronawirusa.