Komisja Europejska interweniuje ws. "stref wolnych od LGBT". Chce wyjaśnień od marszałków województw

Komisja Europejska chce otrzymać "wyjaśnienia i ocenę ryzyka", czy przyjęcie deklaracji o tzw. "strefach wolnych od LGBT", przez niektóre polskie województwa, mogło być przejawem dyskryminacji. Przypomniała, że dostęp do europejskich inicjatyw i funduszy powinien być równy dla wszystkich. List w tej sprawie skierowano do marszałków niektórych województw.

Komisja Europejska zaadresowała swój list do marszałków województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego i łódzkiego. Jej zdaniem, "istnieje ryzyko", że w tych regionach dyskryminuje się społeczność LGBT, podczas gdy lokalne władze korzystają z funduszy unijnej polityki spójności.

KE uznała, że "przyjęcie przez regionalne władze deklaracji, oświadczeń lub rezolucji określających społeczność LGBT jako »ideologię« i uznającą ją za niepożądaną, podważa zdolność tych regionalnych władz do zapewnienia zgodności z zasadą braku dyskryminacji" we wdrażaniu programów UE.

KE: "strefy wolne od LGBT" sprzeczne z Traktatem o Unii Europejskiej

W piśmie chodzi m.in. o tzw. "strefy wolne od LGBT", o których "powstaniu" decydowały niektóre polskie jednostki samorządowe. O utworzeniu takich "stref" lub przyjęciu podobnych deklaracji zdecydowały województwa, których marszałkowie otrzymali list od Komisji Europejskiej.

Zdaniem europejskich urzędników, "uznanie danych terytoriów, miejsc pracy jako wolnych od osób LGBT, albo uniemożliwienie im korzystania z danych usług" jest sprzeczne z Traktatem o Unii Europejskiej i odpowiednimi dyrektywami.

Komisja przypomniała, że państwowe instytucje powinny zapewnić"wolny od dyskryminacji dostęp do działań i projektów finansowych z unijnej polityki spójności". Dlatego chce otrzymać "wyjaśnienia i ocenę ryzyka", jakie może przynieść dyskryminacja ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową w regionach, które korzystają z europejskich funduszy.

"Państwa powinny podejmować kroki, aby zapobiec wszelkiej dyskryminacji"

"Oczekujemy, że działania promujące równość i niedyskryminację ze względu na orientację seksualną będą bardziej widoczne w projektach finansowanych przez UE, a my będziemy za to wdzięczni" - dodano w piśmie do marszałków województw.

Komisja Europejska przypomniała, że zarówno ona, jak i wszystkie państwa członkowskie powinny podejmować "odpowiednie kroki", aby zapobiec "wszelkiej dyskryminacji" ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Europosłowie prosili Komisję o reakcję na "strefy wolne od LGBT"

List KE ma związek z przyjętą w ubiegłym roku rezolucją Parlamentu Europejskiego. Europosłowie stwierdzili w niej m.in., że są zaniepokojeni "rosnącą w UE liczbą ataków na społeczność LGBTI ze strony państwa, urzędników państwowych, organów rządowych i regionalnych".

W rezolucji również wspomniano o deklaracjach dotyczących utworzenia "stref wolnych od ideologii LGBT" w Polsce. Parlament Europejski wezwał w niej, aby Komisja Europejska "zdecydowanie potępiła takie przejawy dyskryminacji".

