Trzaskowski: Gigantyczne inwestycje jak CPK nie są najbardziej potrzebne

- Jestem przygotowany na każdą datę przeprowadzenia wyborów prezydenckich; najważniejsze jest to, żeby były to wybory demokratyczne, żeby była szansa na zarejestrowanie komitetów, na zbieranie podpisów, tak żebyśmy wszyscy mieli czas się przygotować do wyborów - powiedział w poniedziałek kandydat KO na prezydenta RP Rafał Trzaskowski.

Prezydent Warszawy przyznał przy tym, że chciałby o wiele lepszej współpracy rządu z samorządem w zakresie organizacji wyborów i odmrażania gospodarki.

Odpowiedź Senatu w ciągu kilku dni

Trzaskowski, zapytany przez dziennikarzy o wpływ poniedziałkowej publikacji uchwały PKW w Dzienniku Ustaw, na ogłoszenie daty wyborów prezydenckich odpowiedział, że cieszy się, że "została wreszcie opublikowana". - Czekamy na Senat. Senat jest od tego, żeby zgłaszać mądre poprawki. Ja wiem, że to się dzieje i myślę, że będziemy mieli odpowiedź Senatu w ciągu najbliższych dni - podkreślił.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki powiedział w poniedziałek, że spodziewa się, że głosowanie nad prawem wyborczym może się odbyć albo w poniedziałek wieczorem, albo we wtorek rano. Zaznaczył, że zależy to od tego, w jaki sposób potoczą się prace w komisjach oraz obrady plenarne.

Trzaskowski przeciwny inwestycjom jak CPK

Polityk odpowiadał też na zarzuty dotyczące braku wsparcia dla dużych inwestycji w naszym kraju. - Polska gospodarka w dużej mierze zależy od sensownych, racjonalnych inwestycji, jakie przeprowadzają samorządy. Powtarzałem to premierowi Morawieckiemu, premier Emilewicz - że oczekujemy wsparcia jako samorządy, byśmy mogli realizować inwestycje potrzebne obywatelom. Natomiast owszem, mówiłem o takich wielkich, gigantycznych inwestycjach, jakie planuje rząd - jak Centralny Port Komunikacyjny - że to nie jest rzecz najbardziej potrzebna Polakom, mozna ją odłożyć o parę lat - powiedział Trzaskowski.

Pytania o zamieszki w USA i związki partnerskie

Rafał Trzaskowski został też zapytany o swoją ocenę protestów w Stanach Zjednoczonych. - Nie zajmuję się Stanami Zjednoczonymi, ale Polską, Warszawą i powiązaniem Warszawy z Nadarzynem. Jeżeli pan redaktor zada mi poważne pytanie o to, co dzieje się w Unii Europejskiej, jeżeli zapyta mnie o politykę bezpieczeństwa, to ja na takie pytanie odpowiem - wskazał. Trzaskowski dodał przy tym, że potępia niszczenie pomników bohaterów.

Jedno z pytań na konferencji prasowej dotyczyło także zdania Trzaskowskiego w sprawie związków partnerskich. - Od oceny tego, co reprezentują kandydaci, są obywatele. Zawsze mówiłem, że w Polsce powinny być wprowadzone związki partnerskie. Zawsze to powtarzam. Rozumiem, że szuka Pan pewnego rodzaju ocen: najlepiej pytać obywateli. Tylko ktoś pozbawiony pokory mógłby się sam określać - odparł prezydent Warszawy.

Trzaskowski był też pytany o niedzielny incydent na autostradzie. - Wczoraj wydarzyło się poważne wydarzenie na autostradzie. To całkowicie naturalne, że ponieważ jechaliśmy za tym samochodem, pomogliśmy w tej sytuacji. Jeżeli dzieją się tego typu rzeczy, to każdy ma obowiązek pomagać w takiej sytuacji - ocenił.

maf, Polsat News