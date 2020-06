Grodzki: wybory w lipcu byłyby lepsze z punktu widzenia praktycznego

- Cieszę się, że po dwudziestu paru dniach wreszcie opublikowano uchwałę PKW, bo senatorowie mieli wątpliwości, czy bez tej uchwały powinniśmy się zajmować projektem prawa wyborczego. Skoro ta uchwała jest opublikowana, to otwiera to pole do działania dla senatorów. Spodziewam się, że głosowanie nad prawem wyborczym może zdarzyć się dziś wieczorem lub jutro rano - wszystko zależy od tego, jak potoczą się obrady na komisjach i obrady plenarne - powiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Senator Koalicji Obywatelskiej był pytany o możliwe przyspieszenie scenariusza z przyjęciem ustawy wyborczej przez Senat, a następnie ogłoszenie terminu wyborów przez marszałek Sejmu.

Kiedy odbędą się wybory prezydenckie?

- Moje zdanie jest tu najmniej istotne, bo sporo uwag zgłaszali samorządowcy: że z punktu widzenia logistyki lepsza byłaby data lipcowa. Nie wiem, czy taka poprawka się nie pojawi, ale jaka będzie finalna decyzja Sejmu - zobaczymy. Z punktu widzenia praktycznego data lipcowa byłaby lepsza, bo wybory byłyby staranniej przygotowane. Z drugiej strony Sąd Najwyższy zgłasza swoje oczekiwania co do czasu wydania decyzji o ważności wyborów, więc trzeba będzie wypracować kompromis - powiedział Grodzki.

mf, Polsat News