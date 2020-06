Tablet dla każdego dziecka i konstytucja dla młodzieży. Propozycje Biedronia na Dzień Dziecka

- Jesteśmy w sytuacji, w której wiele dzieci nie ma swojego głosu, a ubóstwo dzieci jest niedostrzegane - mówił na konferencji prasowej Robert Biedroń, kandydat Lewicy na urząd prezydenta.

Briefing Biedronia - podobnie jak u Szymona Hołowni - z okazji Dnia Dziecka był poświęcony najmłodszym. Europoseł Lewicy również odwoływał się do dziedzictwa Janusza Korczaka, pod którego pomnikiem zorganizował konferencję, proponując przyjęcie konstytucję dzieci i młodzieży.

Biedroń analizując poszczególne propozycje zwracał uwagę na konieczność realizacji postulatu powszechnej edukacji i transportu publicznego. - Polski parlament - obok greckiego - jest jednym z najstarszych w Europie. (...). Możemy to zmienić, nadając podmiotowość dzieciom i młodzieży - mówił kandydat Lewicy.

Ile kosztują propozycje Biedronia?

Polityk zwracał uwagę, że każde dziecko w Polsce powinno - jego zdaniem - otrzymać darmowy tablet. - Ten tablet towarzyszyłby każdemu dziecku przez całą historię nauczania. Na początek potrzebne jest 4,6 mln tabletów, co oznacza 2,3 mld złotych. Wiecie państwo, do czego to możemy porównać? Do tego, co dostała Telewizja Publiczna na rok swojego funkcjonowania. A dla każdego polskiego dziecka mogliśmy kupić tablet. Czy to nie jest zmiana cywilizacyjna? Czy to nie zabiera polskiej młodzieży w XXI wiek? - pytał europoseł Lewicy.

I odpowiadał: - Ze względu na ograniczenie i wykluczenie cyfrowe wiele dzieci jest wykluczonych. Dziecko z Krosna będzie miało w końcu takie same szanse jak dziecko z Warszawy. W końcu i nareszcie będziemy mieli szanse niwelować niesprawiedliwe różnice - ocenił. Politycy Lewicy (na konferencji towarzyszyła mu posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk) wskazywali też na konferencji prasowej na konieczność zwrócenia uwagi na bezpłatny dostęp do dentysty, konieczność wprowadzenia edukacji prozdrowotnej, a także szerszego otwarcia zasobów kultury i sztuki dla dzieci.

maf, Polsat News