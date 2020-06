"Marzę o zakończeniu pewnego hejtu. Mam dość, ale trzeba robić swoje"[OGLĄDAJ]

Marzę o zakończeniu pewnego hejtu i żeby moje dzieci nie musiały go oglądać - przyznał w programie "Gość Wydarzeń" minister zdrowia Łukasz Szumowski. - To bagno, poziom dyskursu na dnie - w taki sposób odniósł się do plakatów z jego wizerunkiem, które pojawiły się na stołecznych przystankach.

- Od trzech tygodni powracają te same tematy, które znane są do lat. To nie fakty a insynuacje - podkreślił.

Jego zdaniem, czym innym jest "patrzenie na ręce politykom, co popieramy, a czym innym stricte mowa nienawiści nieznanych sprawców, którzy akurat mają klucze do wiat".

Pytany czy za "falą hejtu" stoi Roman Giertych, Łukasz Szumowski przyznał, że "sytuacja i okoliczności są zaskakujące". - Ta sprawa powinna zostać wyjaśniona - dodał.

Nie mam pojęcia, kto stoi za mową nienawiści przeciwko mnie. Ustalenie sprawców to rola policji - powiedział Szumowski.

- Kobiety w Polsce mają swoje zdanie i czas do namysłu. Mogę co najwyżej prosić swoją żonę o ujawnienie majątku. Żona się zastanawia - w taki sposób Szumowski odniósł się do propozycji opozycji, by małżonka ministra ujawniła swój majątek.

