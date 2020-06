"Jako ojciec jestem bardziej dumny z esejów syna, niż z jego osiągnięć wokalnych"

- Nigdy nie byłem fanem rapu, od wczoraj tym bardziej nie jestem. Proszę pozwolić, że moją szczegółową recenzję tego utworu pozostawię do rozmowy z synem - tak Jarosław Gowin skomentował w Radiu Plus piosenkę, którą w ramach akcji #Hot16Challenge2 nagrał jego syn Ziemowit Gowin.

Syn lidera Porozumienia i byłego wicepremiera atakuje w utworze "Państwo z dykty" "coraz bardziej dzikich polityków" w czasach, gdy szaleje epidemia koronawirusa. Ziemowit Gowin rapuje, że państwo nie jest z dykty, a "chyba z totalnego g***a".

"Nigdy nie byłem fanem rapu"

- Wirus za oknem, w domu na ulicy, a politycy coraz bardziej dzicy, ustawami zabijają nasze życie. Przecież nie chodzi o zwykłe przeżycie! Wykurzycie? Tych pajaców na górze. Czas już nadszedł na społeczną burzę - brzmi fragment utworu nagranego w ramach akcji #Hot16Challenge2. - Rządzi nami Zjednoczona Prawica. Mnie już od tego strzela k*****a. Jak tak dalej pójdzie, totalna kaplica. Wy*******ę stąd szybciej niż Kubica - rapuje Gowin.

Pytany o to wykonanie szef Porozumienia odparł: "Syn jest zdolnym filozofem - jako ojciec jestem bardziej dumny z jego esejów filozoficznych niż z osiągnięć wokalnych. Ale jest wolnym, dorosłym człowiekiem i ma prawo do swoich poglądów". - Nigdy nie byłem fanem rapu, od wczoraj tym bardziej nie jestem. Proszę pozwolić, że moją szczegółową recenzję tego utworu pozostawię do rozmowy z synem - dodał.

Termin wyborów



W rozmowie z Radiem Plus były wicepremier Gowin był też pytany o sprawę terminu wyborów prezydenckich. - Jeżeli nowy prezydent ma rozpocząć urzędowanie od 6 sierpnia, to 28 czerwca jest terminem optymalnym. (...) Najbardziej prawdopodobna decyzja pani marszałek Witek to rozpisanie wyborów na 28 czerwca - podkreślił.

Co z kandydaturą Rafała Trzaskowskiego i zarzutami części wyborców i polityków Zjednoczonej Prawicy o utrudnienie reelekcji Andrzejowi Dudzie?

- Rafał Trzaskowski ma większą zdolność przyciągania elektoratu, który dotychczas głosował na Platformę Obywatelską. Dla mnie ważne jest, by wybory miały charakter demokratyczny, uczciwy. (...) Nie utrudniłem reelekcji Andrzejowi Dudzie. Gdyby wybory odbyły się 10 lub 23 maja, to wynik zostałby podważony przez SN, wybory zostałyby powtórzone, a wynik w powtórzonych wyborach byłby jedną wielką loterią - powiedział prezes Porozumienia.

maf/ polsatnews.pl