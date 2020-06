Uchwała PKW opublikowana w Dzienniku Ustaw

Uchwała została opublikowana w poniedziałek rano.

Zarządzone na 10 maja wybory prezydenckie nie odbyły się. Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła w wydanej tego dnia uchwale, że "brak było możliwości głosowania na kandydatów" i dodała, że fakt ten jest równoważny w skutkach z przewidzianym w art. 293 Kodeksu wyborczego brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów. W takim przypadku, jak stanowi Kodeks wyborczy, marszałek Sejmu ponownie zarządza wybory nie później niż w 14. dniu od dnia ogłoszenia uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w Dzienniku Ustaw.

ZOBACZ: Były szef PKW: możemy zdążyć z wyborami przed upływem kadencji prezydenta

Sejm uchwalił nową ustawę dotyczącą tegorocznych wyborów prezydenckich 12 maja. Przewidziano w niej, że głosowanie odbędzie się metodą "mieszaną" - w lokalach wyborczych oraz dla chętnych - korespondencyjnie. Choć ustawa zakłada możliwość ponownej rejestracji kandydatów, którzy mieli wziąć udział w wyborach prezydenckich 10 maja (bez konieczności ponownego zbierania podpisów poparcia), to daje też prawo startu nowym kandydatom.

13 maja ustawa trafiła do Senatu. Senackie komisje mają powrócić do jej rozpatrywania w najbliższy poniedziałek.

"Utrudnia przeprowadzenie wyborów"

W niedzielę Cezary Tomczyk (KO) przekazał, że jego ugrupowanie złoży w poniedziałek zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez premiera Mateusza Morawieckiego w związku z brakiem publikacji uchwały PKW. Tomczyk stwierdził, że to premier "utrudnia dzisiaj w Polsce przeprowadzenie wyborów".

Rzecznik rządu, odnosząc się do stanowiska KO i braku publikacji uchwały PKW, powiedział w poniedziałek rano, że "w tej chwili potrzebne są nowe regulacje prawne dotyczące porządku wyborczego".

ZOBACZ: Szef PKW: cały czas liczę na otrzeźwienie klasy politycznej

- Aktualnie znajdują się one w Senacie, więc to, co blokuje postępowanie wyborcze to zamrożenie, zresztą po raz kolejny, przez Senat ustawy, która reguluje tę wyjątkową sytuację, z którą mamy do czynienia, czyli nieprzeprowadzenia wyborów 10 maja - powiedział Müller.

Jak przekazał, w tej chwili trwają jeszcze ostatnie analizy w KPRM dotyczące uchwały PKW i skutków prawnych jej opublikowania w obecnym rygorze prawnym. - Chodzi, aby nie doprowadzić do sytuacji chaosu prawnego - zaznaczył Müller.

- Liczymy, że Senat przeproceduje ustawę ws. przeprowadzenia wyborów i nie będzie luki prawnej, która groziłaby w przypadku opublikowania uchwały PKW bez przeprocedowania tej ustawy. Decyzja co do publikacji uchwały zapadnie w najbliższym czasie - powiedział Müller.

WIDEO - "Wygląda na to, jakby minister Maląg chciała sabotować kampanię prezydenta Dudy" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

prz/ polsatnews.pl, PAP