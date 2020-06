Jacek Kurski znów w Zarządzie TVP. Czym będzie się zajmować?

Rada Mediów Narodowych przyjęła w niedzielę trzy uchwały. Jedną określającą, że Zarząd TVP jest trzyosobowy, drugą uchylającą powołanie 22 maja Jacka Kurskiego na członka Zarządu TVP oraz trzecią ponownie powołującą go do Zarządu spółki.

ZOBACZ: Premier: decyzja Rady Mediów Narodowych o powrocie Kurskiego do TVP - suwerenna i właściwa

Powodem takiego działania były wątpliwości co do pierwszej procedury powołania Kurskiego do Zarządu TVP. RMN uchwałą z 22 maja zmieniła liczbę członków Zarządu TVP z trzech na czterech, a według statutu spółki Zarząd TVP liczy od jednej do trzech osób.

Będzie nadzorować m.in. TVP Sport

W piątek rezygnację z funkcji członka Zarządu Telewizji Polskiej złożyła Marzena Paczuska. Według informacji portalu Wirtualnemedia.pl Kurski ma w zarządzie nadzorować Telewizyjną Agencję Informacyjną i TVP Sport.

Jacek Kurski był prezesem Zarządu Spółki Telewizja Polska S.A. od 8 stycznia 2016 r. do początku marca tego roku, kiedy z funkcji prezesa TVP odwołała go RMN.

Na miejsce Kurskiego Rada Nadzorcza TVP S.A. delegowała Macieja Łopińskiego jako pełniącego obowiązki prezesa Zarządu. Kurski został wtedy doradcą Zarządu TVP.