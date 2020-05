Rakieta Elona Muska nie wystartowała. Znamy powód

Decyzję podjęto na 17 minut przed planowanym startem z Przylądka Canaveral na Florydzie. Procedurę odwołano ze względów bezpieczeństwa, norm nie spełniały warunki pogodowe. Oprócz niesprzyjającej pogody w rozpoczętej procedurze startu nie wykryto żadnych błędów.

"Nie będzie dziś startu - bezpieczeństwo naszej załogi, astronauty Hurleya i astronauty Behnken, jest naszym najwyższym priorytetem" - napisał na Twitterze szef NASA Jim Bridenstine.

ZOBACZ: Richard Branson wystrzelił rakietę, aby umieścić ją na orbicie. Nie udało się

Kolejną próbę zaplanowano na sobotę 21.22 czasu polskiego. Terminy rezerwowe to niedziela oraz poniedziałek.

Start rakiety Falcon 9 na niską okołoziemską orbitę planowano na środę na godzinę 22.33 polskiego czasu. Na Przylądku Canaveral na Florydzie obecny jest prezydent USA Donald Trump.

"We are not going to launch today."



Due to the weather conditions, the launch is scrubbing. Our next opportunity will be Saturday, May 30 at 3:22pm ET. Live #LaunchAmerica coverage will begin at 11am ET. pic.twitter.com/c7R1AmLLYh — NASA (@NASA) May 27, 2020

Załogową kapsułę Dragon, którą wyniesie rakieta Falcon 9, wykonała na zlecenie Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA) firma znanego miliardera Elona Muska - SpaceX. Po raz pierwszy w kosmos wyniesie więc astronautów statek wyprodukowany przez prywatną firmę.

ZOBACZ: Loty w kosmos dla każdego? "To wiekopomna chwila"

Będzie to pierwszy lot załogowy na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) z terenu USA od prawie 10 lat. Wraz z definitywnym wycofaniem w 2011 roku ze służby amerykańskich wahadłowców NASA została pozbawiona własnych środków transportowania astronautów i zaopatrzenia na ISS. Wymiana członków załogi stacji realizowana była wyłącznie za pomocą rosyjskich statków Sojuz.

🌩️ No launch for today - safety for our crew members @Astro_Doug and @AstroBehnken is our top priority.



We'll try, try again to #LaunchAmerica on Saturday with liftoff at 3:22pm ET. NASA TV will begin coverage at 11 am. Join us again virtually: https://t.co/LO1sJwia2G — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 27, 2020

Misję wykonać mają Robert Behnken i Douglas Hurley. Obaj są bardzo doświadczonymi astronautami - stanowili załogę promów kosmicznych, są też pilotami testowymi. Hurley ma 53 lata a Behnken - 49 lat. Zdaniem ekspertów to optymalny wiek dla astronautów; muszą być to bowiem osoby zarówno z dużym doświadczeniem i cechujące się dobrą kondycją psychofizyczną.

ZOBACZ: Towarzysz astronautów może się przydać podczas pandemii

.@SpaceX #CrewDragon spacecraft wasn’t able to launch today due to bad weather - but the safety of our @NASA astronauts must come first. I’m confident the next launch will happen safely & successfully in the near future! — Melania Trump (@FLOTUS) May 27, 2020

Dragon zadokuje na ISS po około 24 godzinach od startu. Statek jest zaprojektowany w taki sposób, by proces ten dokonał się automatycznie. Jeden z astronautów będzie jednak monitorował przebieg dokowania i w razie nieprzewidzianych okoliczności wykona ten manewr manualnie.

prz/ PAP